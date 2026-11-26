Американският технологичен гигант Nvidia блокира доставките на компютърни сървъри, съдържащи негови чипове за изкуствен интелект, за четири държави от Югоизточна Азия, съобщи в четвъртък "Файненшъл таймс", предаде БНР.



Публикацията се появява, след като Вашингтон затегна контрола върху износа на тези чувствителни компоненти. Това става на фона на шпионски скандал, засегнал Nvidia – скандал, който доведе до отстраняването на дългогодишния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, преди той да бъде възстановен на поста си в неделя.



Позовавайки се на съображения, свързани с националната сигурност, от 2022 г. насам САЩ ограничават износа за своя технологичен съперник Китай на водещите в индустрията чипове на Nvidia, които се използват за обучение и работа на инструменти за изкуствен интелект.



Миналата седмица Вашингтон предприе стъпки за затваряне на вратичка в тези регулации, целящи да ограничат не само контрабандата на чипове, но и мащабния "сив пазар", при който китайски компании наемат изчислителна мощ от центрове за данни в трети страни, които често разположени в Югоизточна Азия.



Според информацията на "Файненшъл таймс", Nvidia е инструктирала своите производствени партньори да спрат доставките на компютърни сървъри за купувачи в Малайзия, Сингапур, Тайланд и Индонезия. Позовавайки се на трима запознати със случая източници, финансовото издание посочва, че не е ясно дали това спиране е временно.



Правилата на Министерството на търговията на САЩ, които влязоха в сила на 19 ноември, изискват лицензи за износ на високотехнологични чипове към тези държави, както и към Бразилия. Те също така въвеждат нови проверки за центрове за данни, които предоставят значителна изчислителна мощност на китайски клиенти – канал, използван от китайски компании в сферата на изкуствения интелект за достъп до чипове на Nvidia.



Като засегнати партньори се споменават американските гиганти Dell и Supermicro, които интегрират чиповете на Nvidia в техните сървъри за центрове за данни.



Сред засегнатите купувачи е базираната в Сингапур компания за облачни изчисления Aolani. Тя е планирала да предостави достъп до хардуера на Nvidia на китайската компания ByteDance (собственик на TikTok) чрез договори за лизинг, отбелязва "Файненшъл таймс".



Ръководител в компания за облачни услуги споделя пред изданието, че новите правила на Вашингтон са предизвикали "пълен хаос" в региона по време на 90-дневния период, предвиден за подаване на заявления за нов задължителен лиценз.



Скандалът около Nvidia избухна след появили се информации за връзка на Дженсън Хуанг с Алис Хуан (двамата са без родствена връзка) – бивш ръководител в Megaspeed. Тази базирана в Сингапур компания е обект на разследване заради предполагаемо прехвърляне на чипове на Nvidia към Китай, заобикаляйки правилата на САЩ.



Според някои американски представители, Алис Хуан е заподозряна и в шпионаж в полза на Пекин. Мащабни инвестиции от страна на американски и китайски технологични гиганти доведоха до бум в изграждането на центрове за данни в Югоизточна Азия – най-вече в държавите около силно свързания Сингапур.



Според KPMG се очаква капацитетът на центровете за данни в Югоизточна Азия да се утрои до 2030 г. спрямо нивата от 2025 г., което се дължи на десетократно увеличение в използването на изкуствен интелект.