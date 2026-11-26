Американският технологичен гигант Nvidia блокира доставките на компютърни сървъри, съдържащи негови чипове за изкуствен интелект, за четири държави от Югоизточна Азия, съобщи в четвъртък "Файненшъл таймс", предаде БНР.
Публикацията се появява, след като Вашингтон затегна контрола върху износа на тези чувствителни компоненти. Това става на фона на шпионски скандал, засегнал Nvidia – скандал, който доведе до отстраняването на дългогодишния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, преди той да бъде възстановен на поста си в неделя.
Позовавайки се на съображения, свързани с националната сигурност, от 2022 г. насам САЩ ограничават износа за своя технологичен съперник Китай на водещите в индустрията чипове на Nvidia, които се използват за обучение и работа на инструменти за изкуствен интелект.
Миналата седмица Вашингтон предприе стъпки за затваряне на вратичка в тези регулации, целящи да ограничат не само контрабандата на чипове, но и мащабния "сив пазар", при който китайски компании наемат изчислителна мощ от центрове за данни в трети страни, които често разположени в Югоизточна Азия.
Според информацията на "Файненшъл таймс", Nvidia е инструктирала своите производствени партньори да спрат доставките на компютърни сървъри за купувачи в Малайзия, Сингапур, Тайланд и Индонезия. Позовавайки се на трима запознати със случая източници, финансовото издание посочва, че не е ясно дали това спиране е временно.
Правилата на Министерството на търговията на САЩ, които влязоха в сила на 19 ноември, изискват лицензи за износ на високотехнологични чипове към тези държави, както и към Бразилия. Те също така въвеждат нови проверки за центрове за данни, които предоставят значителна изчислителна мощност на китайски клиенти – канал, използван от китайски компании в сферата на изкуствения интелект за достъп до чипове на Nvidia.
Като засегнати партньори се споменават американските гиганти Dell и Supermicro, които интегрират чиповете на Nvidia в техните сървъри за центрове за данни.
Сред засегнатите купувачи е базираната в Сингапур компания за облачни изчисления Aolani. Тя е планирала да предостави достъп до хардуера на Nvidia на китайската компания ByteDance (собственик на TikTok) чрез договори за лизинг, отбелязва "Файненшъл таймс".
Ръководител в компания за облачни услуги споделя пред изданието, че новите правила на Вашингтон са предизвикали "пълен хаос" в региона по време на 90-дневния период, предвиден за подаване на заявления за нов задължителен лиценз.
Скандалът около Nvidia избухна след появили се информации за връзка на Дженсън Хуанг с Алис Хуан (двамата са без родствена връзка) – бивш ръководител в Megaspeed. Тази базирана в Сингапур компания е обект на разследване заради предполагаемо прехвърляне на чипове на Nvidia към Китай, заобикаляйки правилата на САЩ.
Според някои американски представители, Алис Хуан е заподозряна и в шпионаж в полза на Пекин. Мащабни инвестиции от страна на американски и китайски технологични гиганти доведоха до бум в изграждането на центрове за данни в Югоизточна Азия – най-вече в държавите около силно свързания Сингапур.
Според KPMG се очаква капацитетът на центровете за данни в Югоизточна Азия да се утрои до 2030 г. спрямо нивата от 2025 г., което се дължи на десетократно увеличение в използването на изкуствен интелект.
Nvidia с ключов ход след завръщането на Дженсън Хуанг
Решението засяга четири държави от Югоизточна Азия
Американският технологичен гигант Nvidia блокира доставките на компютърни сървъри, съдържащи негови чипове за изкуствен интелект, за четири държави от Югоизточна Азия, съобщи в четвъртък "Файненшъл таймс", предаде БНР.
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