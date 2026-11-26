Сериозни затруднения в обществения транспорт на Лондон се очакват днес и утре заради 24-часова стачка на машинистите в лондонското метро. Протестните действия започват в 12:00 ч. местно време на 26 ноември и ще продължат до обяд на 27 ноември.

Стачката е организирана от синдиката на железопътните, морските и транспортните работници (RMT), след като проведените във вторник преговори с ръководството на лондонското метро приключиха без споразумение.

Причината за недоволството е предложението за въвеждане на четиридневна работна седмица за машинистите, съпроводена с промени в организацията на труда.

Според синдиката предложените промени ще доведат до по-дълги и непредвидими работни смени, увеличаване на натоварването, влошаване на условията на труд и риск от съкращаване на работни места.

От ръководството на Transport for London (TfL) обаче твърдят, че преминаването към четиридневна работна седмица ще бъде доброволно и ще осигури по-добър баланс между професионалния и личния живот на служителите. Другият голям синдикат на машинистите – ASLEF, подкрепя предложените промени и неговите членове няма да участват в стачката.

Как стачката ще се отрази на транспорта?

Днес изцяло преустановено ще бъде движението по две от линиите на лондонското метро – Piccadilly и Circle. След 12:00 ч. ще спре и движението по линията Waterloo & City.

По останалите линии влаковете ще се движат с намалена честота, като след 21:00 ч. се очаква цялата мрежа на метрото да преустанови работа.

Движението ще бъде възобновено около 7:00 ч. в петък, но нормализиране на транспортните услуги се очаква едва около 18:00 ч.

Градските автобуси, трамваите, надземната железница London Overground, линията Elizabeth и леката железница DLR ще продължат да работят, но се очаква да бъдат значително по-натоварени.

Стачката ще засегне и пътуващите до международното летище „Хийтроу“, което се обслужва от линията Piccadilly.

Предстоят още седем стачки

Днешният протест е първият от общо осем планирани 24-часови стачки през следващите три месеца.

Следващите протестни действия са насрочени за 17 и 19 декември, 4 и 6 януари, както и за 17, 23 и 25 февруари 2027 г.

Представители на бизнеса в британската столица вече изразиха притеснения, че стачките ще нанесат икономически щети на търговските обекти, ресторантите, хотелите и туристическия сектор, особено в навечерието на коледните и новогодишните празници