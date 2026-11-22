Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе среща с министъра на транспорта и логистичните услуги на Кралство Саудитска Арабия Салех ал Джасер в рамките на посещението на българската правителствена делегация в Рияд, водена от министър-председателя Румен Радев.

Двамата министри обсъдиха възможностите за възстановяване на директната въздушна линия между София и Рияд. Връзката ще подпомогне бизнеса, туризма и обмена между хората.

Страните разгледаха и възможности за технологично сътрудничество в управлението на въздушното движение.

„Обсъдихме възможността за изграждане на железопътен транспортен коридор от Саудитска Арабия през Турция и България към Европа. Той ще бъде алтернатива на морски транспорт от Близкия изток“, заяви министър Пеев.

На срещата беше обсъдено и потенциално партньорство в развитието на стратегическата транспортна инфраструктура на България.

Министърът на транспорта и логистичните услуги на Кралство Саудитска Арабия ще посети България, за да бъдат обсъдени конкретни инициативи и проекти.