Мистериозното изчезване на 24-годишния Билял Илиев от гърменското село Марчево предизвика напрежение в района на гръцкия град Като Неврокопи. Младият мъж заминал за южната ни съседка, за да получи пари за извършена работа, но така и не се прибрал при семейството си. Микробусът му е открит изоставен, без личните му документи и мобилния телефон. Роднините му се опасяват, че е станал жертва на престъпление, но продължават да вярват, че е жив.

Последната среща с работодателя

Билял работел в животновъден обект в Гърция, а отношенията с неговия работодател Йорго далеч надхвърляли професионалните. Гъркът е кръстник на едно от децата на младия българин, което носи и неговото име.

"Билял е имал да взима някакви пари от Йорго. Той му се е обадил, че са му превели парите и да отиде да си ги вземе. Те са имали приятелски взаимоотношения", разказа Юлиан Герасимов.

"Самият негов работодател, който се казва Йорго, бил задържан два дни в Като Неврокопи, след това още два дни го задържали в Драма. Сега вече ни казаха, че са го пуснали, защото няма връзка с това нещо", допълни той.

Според информация на гръцката телевизия Стар работодателят заявил пред разследващите, че двамата отишли до банкомат, след което предал дължимата сума от около 100-150 евро на българина и се разделили.

Близките дадоха 48 часа на полицията

Десетки жители на община Гърмен и други населени места от Югозападна България пристигнаха в Гърция, за да се включат в издирването. Вчера те протестираха пред полицейското управление в Като Неврокопи.

"Вчера имахме среща с шефа на полицията в Като Неврокопи, когато му дадохме 48 часа да ни даде някакви обяснения докъде са стигнали", заяви Герасимов.

Близките обвиняват гръцките власти, че първоначално не са предприели достатъчно активни действия по издирването. Те настояват за съвместна работа между българската и гръцката полиция.

Микробусът е открит, но телефонът липсва

Превозното средство на Билял е намерено в понеделник в района на Като Неврокопи. Според гръцкото издание "Вория", цитирано от БТА, мобилният телефон на младия мъж е изключен от събота вечерта.

В издирвателната операция вече участват служители на полицейската дирекция в Драма, местното полицейско управление и специално обучени кучета.

Гръцката телевизия Стар съобщи, че разпространяваните през последните дни слухове за открито тяло не се потвърждават. Издирването на младия българин продължава.