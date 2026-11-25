Днешните протести в Гърция бяха сред най-мащабните през последните години. Над 60 града се включиха в демонстрациите.

Хиляди се включиха в протестите и по островите.

В резултат на стачката напълно е блокиран транспортът. Моряците не допуснаха движение на фериботи и товарни кораби. Много пътници чакат на пристанищата и ще могат да отпътуват едва в полунощ, когато приключва бойкотът.

Единствено самолетите се движат по разписание, тъй като съдът определи тяхната стачка като незаконна.

До края на протеста в полунощ не се движат влаковете, а градският транспорт е силно разреден, което доведе до натоварен автомобилен трафик.

Училищата останаха затворени поради масовото участие на учители и ученици в протестите в цялата страна, предава БНР.

Синдикатът на държавните служители заяви, че настоява за връщане на 13-та и 14-та заплата, както и за по-високи възнаграждения.

Лекарите от държавните болници искат повече средства за здравеопазването. Подкрепиха ги и пенсионерите.

Студентите се включиха масово в протестите с искане за стипендии за всички и призоваха парите за въоръжаване да се използват за образование.