Скъпите горива вдигнаха цената на още една услуга у нас
Увеличението на разходите може да се отрази и на търсенето
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Увеличението на разходите може да се отрази и на търсенето
Хаос с фериботи, кораби и самолети
Хиляди останаха без ток
Прогнозите са за три дни с високи температури и много силен вятър
Самолет едва кацна, фериботи и влакове спряха заради Флорин
Ключов ход за областта
Туроператори в южната ни съседка масово се оплакват
Поради силния трафик на туристи към островите по основните направления от днес се движат увеличен брой кораби
Какво казва Джорджа Мелони
Открити са няколко бензиностанции, които са продавали разредено гориво на висока цена
Контролът на изискваните документи за здравния статус стана по-строг, след като беше поет от бреговата охрана
24-часовият протест ще се проведе на 16 юни, сряда
Само една седмица след началото на туристическия сезон в Гърция, фериботите съобщават за силен отлив на клиенти
Автобуси и тирове изчакват да утихне вятъра и да бъде възстановен фериботният транспорт
В 18:30 ч. от Самотраки за Александруполис ще отплава и ферибот за автомобили
Поне 500 българи са блокирани на гръцките острови след като фериботите спряха работа. Това алармираха наши туристи тази сутрин от о. Санторини. "Прин...
Македония ограничи приема на бежанци до 580 души дневно
Фериботи може да се движат между Флорида и Куба за първи път от повече от 50 години насам, след като линията получи одобрение от държавните власти в С...
Днес, когато се очаква хиляди българи да изберат Гърция за тридневната почивка, корабите и фериботите в южната ни съседка няма да се движат. Причината...
Стачка на гръцките фериботи ще ужили хиляди наши туристи, планирали тридневна първомайска ваканция на Бяло или Средиземно море. В първия ден на идния...