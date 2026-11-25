Украинските сили са нанесли удар по руското военно летище Саваслейка в Нижегородска област, където са разположени изтребители МиГ-31К, способни да носят хиперзвукови ракети "Кинжал". Това съобщи украинското Министерство на отбраната в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

Украинските власти не уточняват дали ударът по авиобаза „Саваслейка“ е нанесен с ракети, дронове или комбинация от двете.

Летище Саваслейка е сред руските военни авиобази, свързвани с използването на ракетите "Кинжал" срещу Украйна.

Излитането на самолети МиГ-31К често води до обявяването на въздушна тревога в цяла Украйна заради опасността от ракетен удар.

Това не е първият случай, в който украинските сили съобщават за атака срещу тази авиобаза. През август 2024 година тя също беше обект на удари с украински дронове.

При последната атака са поразени пет руски бойни самолета - три МиГ-31

и два изтребителя-бомбардировача Су-34, съобщиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили.

Според предварителната информация и петте самолета са извадени от експлоатация поне временно. Все още се установява степента на нанесените щети. От руската страна няма официален коментар за твърденията на Киев, отбелязва Ройтерс.

Междувременно украинското министерство на отбраната съобщи и за нанесени удари по две руски петролни рафинерии в Самарска област - Сизранската и Куйбишевската. И двете са собственост на руския петролен гигант "Роснефт" и вече са били обект на украински атаки.

По данни на източници от петролния сектор, цитирани от Ройтерс, подновените украински атаки срещу руските рафинерии са довели до спад на обемите на нефтопреработка с 45% спрямо края на октомври.

Киев нееднократно е заявявал, че ще прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура, ако Москва също преустанови атаките срещу украинските енергийни обекти.