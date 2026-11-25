Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е поставял краен срок за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна и се засмя, когато беше попитан дали американските преговарящи се стремят към сделка до януари.

„Кой каза това?“, отвърна Тръмп в интервю за New York Post. Според изданието той се засмял и разменил поглед с високопоставен свой сътрудник, когато чул твърдението, че Вашингтон настоява за споразумение в началото на следващата година.

Американският президент подчерта, че би искал войната да приключи възможно най-скоро, но не посочи конкретен срок. Той отново използва популярния си израз, че „за танго са нужни двама“, като отбеляза, че понякога руският президент Владимир Путин изглежда готов за споразумение, докато украинският му колега Володимир Зеленски се колебае, а в други моменти ситуацията е обратната.

Изказването на Тръмп идва на фона на твърдения, че американската администрация се надява да ускори преговорния процес. В интервю за Bloomberg, публикувано на 24 ноември, Зеленски заяви, че американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер разглеждат януари като ориентировъчен срок за напредък в преговорите. Украинският лидер предупреди, че прекомерното бързане може да доведе до натиск върху Киев да направи сериозни отстъпки.

Зеленски даде да се разбере, че ако до края на годината не бъде постигнато приемливо за Украйна споразумение, ще настоява пред новия Конгрес на САЩ за допълнителна военна помощ и по-строги санкции срещу Русия.

Според публикация на Financial Times, базирана на информация от източници, запознати с разговорите, представители на американската администрация са дали сигнал на украински и европейски партньори, че биха искали да видят напредък по мирното уреждане до началото на януари. Изданието отбелязва, че през ноември са били възобновени контакти между представители на Киев и Москва след осеммесечно прекъсване.

Сред основните пречки пред евентуално споразумение остават руските искания Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, да ограничи въоръжените си сили и да приеме териториални отстъпки в окупираните райони. От своя страна Москва продължава да отхвърля всякакви варианти, които биха предоставили на Киев гаранции за сигурност, близки до тези на страните членки на НАТО.