От най-високата парламентарна трибуна в Европа – тази на Европейския парламент, евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин поиска оставката и пенсионирането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според бившия журналист европейските граждани са разбрали, че елитът в Брюксел, както и повечето ръководители в държавите им, не са на тяхна страна.

Елитите, които се грижат само за себе си

Тези елити се грижат само за собственото си благополучие, а прекият резултат от действията им е обедняването на мнозинството европейци.

„Ако искаме да имаме достоен живот, трябва час по-скоро да Ви пенсионираме, г-жо Фон дер Лайен, и другите като вас“, каза Волгин.

Изказването му бе по време на дебати за ролята и капацитета на Европа да защитава международния ред и да осигури справедлив и траен мир за Украйна.

Милиарди за Киев, вместо подкрепа за хората

Според Волгин, вместо да се вслушат в справедливите искания на европейците, ръководителите на Европейския съюз подаряват десетки и стотици милиарди евро на корумпирания режим в Киев.

По думите му, е очевадно, че тези хора не желаят нито да защитават международния ред, нито да осигурят траен мир.

Единственото, което ги вълнува, е как да осигурят още финансови облаги на Зеленски и неговата клика, заяви Волгин.

Той напомни колко много протести има в момента в Европа, като хората са недоволни от цената на живота.

Настояват за по-добро образование, по-високи доходи, достоен труд.

Искат парите им да отиват не за превъоръжаване, а за смислени каузи.