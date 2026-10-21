Удар. Марин Льо Пен на крачка от президент на Франция

Последните социологически проучвания във Франция показват значителен скок в подкрепата за Марин Льо Пен. Лидерката на крайната десница укрепва позициите си след вълната от размирици, които разтърсиха страната.

Според данните на институтите ИФОП и Фидюсиал, Льо Пен събира 38% одобрение. Анализите прогнозират, че на предстоящите догодина президентски избори тя почти сигурно ще се изправи на балотаж срещу представителя на радикалната левица Жан-Люк Меланшон, на когото се отреждат 20% от гласовете.

Интересен факт от проучването е, че бившият министър-председател Едуар Филип, който се смяташе за силен дясноцентристки кандидат, вероятно няма да успее да достигне до финалната фаза на изборите през май при нито един от разгледаните сценарии.

Ситуацията показва сериозна промяна в политическите нагласи на французите на фона на общественото напрежение.