На бунта във Франция. Грабят чанти на Louis Vuitton и бижута на Hermès

По време на масовите протести във Франция, свързани с поскъпването на живота и инфлацията, бяха буквално разграбени десетки магазини на световноизвестни брандове.

Бутикът на световноизвестната луксозна модна марка Hermès в Марсилия беше директно атакуван и вандализиран от протестиращи .

Магазини на Louis Vuitton бяха разбити и обрани в Лион, както и в столицата Париж. Организирани групи от маскирани младежи трошиха витрините и изнасяха стока директно пред очите на минувачите.

Магазинът на технологичния гигант Apple Store в централната част на град Лил също беше разбит и ограбен.

Около площад „Република“ в Париж тълпи разбиха витрините на известен бранд за висша козметика и грижа за кожата, както и голям магазин за мобилни телефони, като стоките бяха разграбени или подхвърляни директно в тълпата.

По време на нападенията над луксозни бутици мародерите се насочваха към скъпи стоки с висока пазарна стойност, които са лесни за пренасяне и могат бързо да бъдат препродадени на черния пазар.

Грабеха се чанти, обувки, дизайнерски якета, маратонки от лимитирани серии, скъпа електроника и смарт часовници, златни накити, диаманти и луксозни часовници, които лесно се крият и транспортират, както и маркови селективни парфюми и скъпа козметика, които бързо намират купувачи в интернет платформи за препродажба.

Apple обяви, че блокират дистанционно серийните номера и IMEI кодовете на всички задигнати от витрините телефони, таблети и лаптопи. Устройствата автоматично преминават в „Lost Mode“, което ги прави неизползваеми и сведени до обикновени части, блокирайки опитите за продажба в сайтове за втора употреба.

Hermès и Louis Vuitton заявиха, че използват уникални серийни номера и дигитални паспорти, така че списъкът с откраднатите серийни номера вече е подадем към глобалната система.

Ако някой се опита да препродаде чанта или часовник през заложна къща или специализиран онлайн дилър, предметът веднага светва като „инструмент на престъпление“.