Мародери тормозят Испания след убийствения потоп, арестувани са десетки
Над 13 хиляди доброволци са се включили в разчистването на щетите
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Над 13 хиляди доброволци са се включили в разчистването на щетите
Множество сигнали за набези и кражби бяха подадени след бедствието
Зачестяват сигналите за мародери, които обикалят и ограбват къщите на хората
Двойно нещастие за закъсали в преспите хора от Варненско
Ще има действия по предотвратяване на телефонни измами и мародерства, каза гл. прокурор
"От къщата си не мърдам. Ако я изнесат крадците, да изнесат и мен заедно с нея. Аз за нея съм късал от залъка си", вкопчил се е в дома си възрастен мъ...
Местните спят в колите си, за да пазят домовете си Къщи се сриват след потопа в Мизия. Пет дни след като градът беше залят от придошлите води на река...