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Мародери с плавници в Мизия

Мародери с плавници в Мизия

Местните спят в колите си, за да пазят домовете си Къщи се сриват след потопа в Мизия. Пет дни след като градът беше залят от придошлите води на река...

08 август | 5:20
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