Погроми във Франция! Протестиращи разграбват магазини, атакуват резиденции

Десетки магазини са били разграбени в Марсилия по време на протестите срещу поскъпването във Франция. Според BFMTV сходни инциденти са станали в Бордо, Лион, Ница и други големи градове, където демонстрациите прераснаха в сблъсъци и вандалски действия, пише "Факти".

В центъра на Марсилия са били атакувани няколко десетки търговски обекта по улиците между префектурата и Старото пристанище. По данни на АФП са били разбивани витрини и са били разграбвани магазини от различни търговски вериги.

В града протестиращи са проникнали за кратко и в сградата на кметството. Повредени са мебели и бюст на Мариана, а полицията изведе групата от сградата. Кметът на Марсилия Беноа Паян заяви пред BFMTV: „Това е неприемливо.“ Той определи щетите в кметството като ограничени, но осъди действията на хората, които според него са се възползвали от протестите, за да рушат.

Магазини са атакувани и в Лион

В Лион са били разграбени и повредени около 20 магазина в централната част на града по предварителни данни на местни медии. Сред засегнатите обекти са търговски обекти по улица „Президент Едуар Ерио“, в района на площад Белкур и площад „Антонен Понсе“.

Около 20 000 души са участвали в шествието в Лион според местните власти. По време на безредиците е бил подпален туристическият офис на площад Белкур. Полицията е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне групи, които са разбивали витрини и са влизали в магазини.

166 задържани до обяд

До обяд са били отчетени 140 акции с около 32 800 участници извън Париж, а на територията на страната са извършени 166 задържания, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от обкръжението на министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес.

В Париж полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски, които са хвърляли пиротехника, павета и други предмети по служителите. Автомобили са били подпалени, а магазини са били разграбени в отделни части на столицата.

Протестите съчетават недоволството от поскъпването на горивата и разходите за живот с продължаващото движение на гимназисти и студенти, които настояват за по-добри условия в училищата. Синдикатът CGT призовава за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.

Резиденцията на префекта на департамент Жиронда в Бордо е била разграбена по време на безредиците, избухнали в събота в рамките на протестите срещу високите цени. „Лица са влезли и са опустошили мястото“, е заявил портпарол на префектурата пред АФП.

Префектът Софи Брока е осъдила нанесените щети с най-голяма твърдост. Резиденцията се намира в историческата сграда „Отел дьо Несмон“ на улица „Витал-Карл“ в центъра на Бордо.

RAID, специализираното звено на френската полиция за операции при висок риск, е било задействано след нападението срещу резиденцията, съобщава източник, близък до властите. Информацията е потвърдена и от Европа 1, която цитира АФП.

В града са продължили сблъсъците между радикални участници и силите на реда. Според АФП в района на кметството са пристигнали два бронирани автомобила „Сентор“ на жандармерията. В търговската улица „Сент-Катрин“ са били атакувани магазини, сред които „Декатлон“, „Интерспорт“, „Епъл Стор“, „Снипс“ и „Карфур Експрес“.

По-ранни съобщения за изпращането на RAID и за евентуален пожар в резиденцията не бяха официално потвърдени от префектурата. Последвалата информация, цитирана от АФП, потвърждава разграбването на сградата и задействането на специализираното полицейско звено, но не потвърждава пожар в резиденцията.

Източници: apnews.com, boursorama.com, europe1.fr, fr.headtopics.com