Йотова и Гюров разлаяха кучетата. Две изненади, едно пиано и серия престрелки (ВИДЕО)

Предизборна битка на живот и смърт се разгоря в БНТ по време на първия и единствен дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров. Илияна Йотова и Андрей Гюров разлаяха кучетата, оставяйки храна за дискусии в социалните мрежи до деня на балотажа.

Две изненади, едно пиано и серия престрелки белязаха въпросите и отговорите в студиото на националната телевизия. Първото нещо, което направи впечатление бе новата визия на Илияна Йотова, която бе прибрала косата си в строг и делови стил. Гюров пък от притеснение едва не счупи химикалката си.

Напрежението в студиото на БНТ можеше буквално да се реже с нож, призна водещата Поли Златарева.

С факти, аргументи и увереност Илияна Йотова определено спечели диспута. Гюров бе много по-несигурен, правеше много повторения, за да следва мисълта си. Йотова обаче използваше твърде много думи и често превишаваше времето.

От първата минута централен герой в дебата стана едно пиано. Президентската институция в момента е като пиано в хола, което всеки заобикаля и не иска да свири на него, каза Гюров. Президентската институция от много време насам - от началото на 2017 г., е едно много добре акордирано пиано, което свири мелодии, които хората харесват и искат да чуят, пиано, което не свири в кресчендо, отговори му Йотова. А Гюров каза, че мелодиите са от друго време.

От първата до последната минута престрелките между двамата кандидати не спираха. Една от най-сериозните бе за цените, инфлацията, поскъпването и бедността в България.

Най-много скочиха цените и инфлацията по време на Вашето управление, а Вие се оказахте неспособен да се справите това, заяви Йотова. Докато Вие бяхте в Украйна, ние търсехме решения за цените. Хората се питаха какво става и къде е държавата. И на мен не ми беше никак леко, разкри детайли от управлението Йотова.

Гюров контрира, че е направил наблюдение на цените на принципа на светофара. "Точно по моя служебен кабинет цените растяха най-бавно за тази година, проверете си данните. Направихме пакет с помощ за българските граждани и този механизъм даде резултат", контрира той. При по-високи цени на горивата ние осигурихме по-ниски цена на бензиностанциите, а сега цените на горивата са по-ниски, но горивото на колонката е по-скъпо. Сега правителството на Радев щяло да помага на бизнеса, но след това. Това е като "тате ще ми купи колело, ама друг път", каза Гюров, който често използваше подобни клиширани метафори.

Челен сблъсък за бюджета

Друга инфарктна тема бе предстоящото приемане на бюджета. "Един независим президент трябва да защити интересите на българските граждани. Ако стана президент, ще следя дали се взимат дългове. Бюджетът беше скрит преди изборите. Отнема се от българските граждани около 2 милиарда евро чрез увеличаване на доходи, наливат се 1.5 милиарда евро в празни графи - безотчетно харчене. Над 1 милион пенсионери ще останат под прага на бедност. Не се прави нищо за майките, за младите лекари. Българският бизнес отново бива изтупван като брашнен чувал.", коментира Андрей Гюров.

"Г-н Гюров, следващият бюджет ще го разпиша аз. Дори при много лошо стечение на обстоятелствата, и да станене президент, трябва да сет наясно, че бюджетът го подписахте до края на годината. ЕК ни наложи процедура по свръхдефицит. Или г-н Василев като финансов министър е подал неверни числа, за да бъдем приети в Еврозоната, или при вашето управление е скочил много дефицита. Не съм привърженик на малките бюджетни дефиците, за това съм хората да живеят по-добре. Това, че няма да има промяна в цената на тока и парното, и че се вдигат заплатите, ако сме хора на място, трябав да правим това, а не остро да свиваме разходите. Няма да се спират парите за общините, няма да фалшифицираме документи. Вашите създатели говориха, че ще има златен дъжд за инвестиции, сега ние виждаме за какво става въпрос. Затова бяхме за референдум", контрира Илияна Йотова.

Престрелка за помилването

Госпожо Йотова, ще се извините ли на българскити майки, че оправдавате наркотрафиканти, и то в повтарящи се случаи?", попита Гюров.

"Г-н Гюров, основахте кампанията си на лъжи. Дадох всички доказателства на прокуратурата. Нека тя провери. Не съм се съмнявала в компетентността на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова и г-жа Сербезова, бившия здравен министър, те са от вашата партия, комисията е назначава от тях. Спряхте се на това в кампанията, защото няма върху какво друго да стъпите.

Един от случаите за помилвания, за който говорите е за случай, който дори не е в България. Английският съд отказва да го екстрадира, за да си изтърпи 3-годишната присъда в България. Тогава се ражда дете в Англия, с изключително тежко заболяване, което не може да приеме храна от никой друг, освен от своя баща. Как бихте постъпили в тази ситуация", реторично попита Йотова.

С компроматите, които ползвахте, с човек, който бе пратен да посегне на съпруга ми, не коментирам Асен Василев, питам вас: Вие съгласен ли сте с такава кампания?"

"Ние сме се спирали само върху действия от вашите правомощия, не са лични нападки, ПБ спря всички опити да се даде информация, винаги сме запазвали добрия тон, за сметка на това Прогресивна България внушавате лъжи на българските граждани, това е недостойно. А относно медицинската комисия, комисията е обща, тя е за здравето на всички затворници, не си измивайте ръцете, отговорността е ваша, когато човек е болен, трябва да се лекува, а не да бъде освободен и пак да трови българските деца. Калната, мръсна кампания, за изпращане на войници на фронта, направи огромен отлив от 900 000 гласа. Ние водихме позитивна кампания, близо до хората ", заяви Андрей Гюров.

Той харесва работата и с общностите зад граница, тя няма мнение за него

Искри между двамата кандидати за президент прехвърчаха дори, когато ставаше въпрос за лични теми. Попитан какво харесва в опонента си и какво критикува в него, Гюров похвали работата на Илияна Йотова като вицепрезидент с българските общности зад граница. Заяви, че я критикува като придатък на правителството.

На същия въпрос Йотова отговори: Честно да Ви кажа не познавам г-н Гюров, затова нямам мнение.

Събудих се с надежда за нещо, хубаво, което предстои., посочи Гюров. Събудих се с много хубаво чувство, посочи Йотова, отговаряйки на въпрос на водещата.

Харесвам поезия, започвам с Маргарита Петкова всяка сутрин, каза тя. Любимата ми книга е "Аристократ в Москва", заяви той. Любимият политик на Йотова е Любен Корнезов, на Гюров канадският премиер Марк Карни.

"Опората е майка ми. Твърде рано убиха баща ми, иначе беше той, каза Йотова, Гюров отговори: Моята съпруга, с нея сме от 32 години, ние намираме един в друг опора".

Кандидатите бяха попитани и защо техните вицепрезиденти са подходящи за поста. Гюров обясни, че Петър Кандев го допълва с опита си в осигуряването на сигурността. Йотова заяви, че Кирил Вълчев е човек на словото и на правото.

На въпрос кой е личният им успех, Андрей Гюров посочи семейството си. Той заяви, че има прекрасни синове, които са истински човеци.



Илияна Йотова определи като свой успех възможността да бъде до най-близките си – съпруга си, сина си и неговото семейство, както и до внука си. Тя добави, че през всичките години е работила за страната си.

Ето още акценти от дебата по БНТ:

От коя партия очаквате политическа подкрепа на втори тур

Илияна Йотова: Зад моята кандидатура застана най-голямата партия - "Прогресивна България", най-старата партия - БСП, ВМРО, както и много широк инициативен комитет. Много хора, които гласуват за различни партии, ни подкрепиха на първи тур, защото работим за страната ни. Днес видях, че част от формациите, които подкрепят г-н Гюров, потърсиха официалната подкрепа на "ДПС - Ново начало". И се чудя, какво им обещахте, г-н Гюров?

Андрей Гюров: С г-н Кандев решихме кандидатурата ни да е на граждански принцип. В инициативния ни комитет няма хора, които са политически обвързани, политически лидери, хора от ДС. Никога не сме търсили и няма да търсим подкрепа от партийни централи. Обръщаме се към българските граждани.

Външната политика

Андрей Гюров: Трябва да следваме основния принцип, че границите не се променят насила. Това е нашата застраховка. Ако се съгласим в един конфликт да се преместят установените граници, другите държави вече няма да са сигурни в своята териториална цялост. Вторият ни принцип е да работим със съюзници. Трябва да изграждаме коалиции, да работим със съюзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа. Давам пример с френското предложение - целият ЕС беше срещу нас. С това решение успяхме да направим нашата позиция позиция на ЕС и това ни постави в много по-силна позиция.

Илияна Йотова: Не приемам, че ние не сме голяма сила. Ние сме равнопоставен член на ЕС и нашият глас е равен. Президентът представя България в международните отношения. Важно е да знаем как го прави - как може да изразява аргументирана и ясна политика и то не пречупена през интереса на друга държава или някой съюз, а през българския интерес. Тази категорична позиция е символ на целия консенсус в България. Ако на всичко казваш "да", тогава ти си просто безгласен. Уверявам ви, че тогава никой не обръща внимание на българската позиция. Но времената много се промениха. Когато си достатъчно добре подготвен, може да намираш съюзници. И така правиш европейската политика още по-силна.

Как президентът ще донесе мир и сигурност

Илияна Йотова: Направих го още преди месец пред ООН. Тогава поставих въпроса за сигурността в Черно море. Мнозина лидери после дойдоха и ме поздравиха, защото знаят, че корабите трябва да бъдат застраховани, а тези застраховки растат, когато няма сигурност. мислех, че когато се върна в България, ще получа одобрение. А лидерите зад г-н Гюров намериха това за банална тема. Това вече е история. Важното е какво правим нататък. Затова и свиках Консултативен съвет по национална сигурност. Спазваме приетите тогава препоръки. Тогава потърсихме нашите съюзници от ЕС и НАТО. Направихме сериозни дипломатически совалки. Оттук нататък ще има среща за сигурността в Черно море. Предлагам да има мораториум върху бойните действия между всички шест черноморски държави.

Андрей Гюров: Много е важно да се каже, че резолюцията на ООН предвиждаше спиране на бойните действия. Пожелание за мораториум не е отбранителна стратегия. Мълчанието не е отбрана. Първо трябваше да се назове от къде идва опасността и да се присъединим към позицията на ООН, както и в общата европейска защита като противодронова отбрана. Свикването на КСНС беше прекалено късно без конкретни решения и без конкретни цели, които да се поставят и да се следи тяхното изпълнение. Снишаването не повишава сигурността, а ескалира конфликтите и вече има потънали кораби край нашето крайбрежие. Когато говорим за всимане на решения в ЕС, не трябва да чакаме отстрани и да наложим вето. Трябва да сме там, когато се вземат тези решения. Тогава няма нужда да се борим срещу него.

Илияна Йотова: Няма резолюция от общото събрание на ООН. Второ, всичко пречупвам през националния интерес. В изявлението ми нямаше как да бъде защитен националния интерес на България. Винаги съм била на мнение, че в ЕС трябва да имаме своето предложение за това как трябва да изглежда мира в Украйна, а до този момент няма нито ред в това отношение. За съжаление, Европа е леко изтикана от този процес.

Андрей Гюров: Националният интерес не е ли спиране на военните действия?

Илияна Йотова: Вашата теза е за временно прекратяване на военните действия. Това е политика, която нарочно се прави в този вид, за да не се стигне до примирие. Имаме нужда от истинско споразумение за мир. Няма как да изключите Русия, защото не може някой друг да взема решения вместо нея. Държа да ми отговорите - коя защита от дронове имате предвид.

Андрей Гюров: Drone edge на НАТО. България първо отказа да се включи, министърът на отбраната каза, че е твърде скъпо, а след като нещата ескалираха, България реши да се включи, но това не помага на българските граждани да се чувстват по-сигурни.

Илияна Йотова: Това абсолютно не е вярно. България записа своето участие. Има и други системи - например IRIS.

Андрей Гюров: Септември месец отказахме. Трябва да говорим и доколко тези мерки са ефективни и навременни. Ако само купуваме системи, които са скъпи и ще дойдат след години, това не помага на сигурността. Начинът на водене на война се променя всеки ден. Ако искаме да сме защитени, трябва да сме там, където тези системи се създават, това разкрива и работни места. Трябва да имаме по-развити и съвременни технологии.

Илияна Йотова: Добре, че правителството започна тази работа, защото се пропуснаха седем години.

Андрей Гюров: Вие с г-н Радев бяхте в президентството седем години, като върховен главнокомандващ защо не направихте нищо, за да се защитаваме по-добре?

Кое плаши българите повече - че евроатлантизмът ще ни вкара във война или че политиката на неутралитет ни прави беззащитни в руската сфера на влияние

Андрей Гюров: Когато нямаш позиция и не си на масата, си в менюто. Какво значи война или мир? Русия трябва да спре агресията, за да се премине към договаряне на примирие. Това е държавата, която отказва да спре военните действия. Тя е агресорът. Докато не го признаем, няма как да се защитаваме. Първо трябва да можем сами да си помогнем. Как? Не трябва да сме разделени като общество. В съвременната война, когато се делим на войнолюбци и миролюбци, това не ни помага. Другото е технологичното развитие. Трябва да разберем, че войната се води по нов начин.

Илияна Йотова: Дълги години след 2022 г. се говореше, че мирът може да дойде със сила. Позицята на президентството не е променена - мирът може да дойде само с преговори. Наливането на пари в нови и модерни оръжия води до гибелта на млади хора, православни славяни. Няма как да накараш една страна във война да седне да преговаря само с декларации и без да даваш никакви предложения как да изглежда мира. Войната не започна 2022 г., а през 2013 и 2014 г. Имаше много проекти за мир, но те бяха бламирани. Всички тези споразумение имаха цел само примирие. Този етап вече сме го минали и търсим споразумение за цялостен мир, а без Русия няма как да тръгнем към този мир. Последните дни страни като Финландия тръгнаха на директен диалог с Путин, защото това е единствения начин. Войната на изтощение не води до мир.

Андрей Гюров: Трябват ни защитни механизми. Само когато цената на нападението е прекалено висока, агресорът ще спре действията си. Права сте, че когато говорим за мир, трябва да се запитаме това само думи ли са, или и действия. Вие опитахте ли да говорите с Путин?

Илияна Йотова: Това ще стане с мандат на българската държава, а не както правите вие. Без мандат на Народното събрание и без да ми кажете 20 дни преди изборите подписахте документ, с който накарахте държавата за 10 години да поема ангажименти. Това е разликата между мен и вас - никога няма да се обадя на президент без да знам, че зад мен стои голям национален консенсус. Но когато имам това условие - да, бих го направила.

Андрей Гюров: Ситуацията е безпрецедентна - дронове падат, моряци умират. това е резултатът на политиката на снишаване. Когато говорим за споруземинето - то беше обсъждано в парламента и изпратено на правителството. Това е една врата, която може да се отвори към развиване на нашата отбранителна индустрия, която можем да използваме за отбранителни способности. А договорът с "Боташ" - отново подписан от служебен кабинет за 13 г., е врата, която не може да се отвори. Вие тогава защо не отправихте упреци към служебното правителство?

Илияна Йотова: Това не е отворена врата, а поети ангажименти да предадем реакторите от "Белене", да произвеждаме дронове - може би вие или вашите спонсори са заинтересовани от това, да сме в коалицията на желаещите. Ако сте толкова убеден, че е трябвало да подпишете това споразумение, защо не попитахте Народното събрание, а подписахте документ, писан две години преди да отидете в Киев? А за "Боташ" - знаете ли защо стана? Защото Кирил Петков и Асен Василев за една нощ прекъснаха доставките на руски газ за България. Трябваше експресно решение на служебното правителство. "Боташ" тепърва че бъде полезен за българската държава.

Андрей Гюров: Повтаряте го, но не виждаме никаква полезност, а само 400 млн. долара, които дължим и които ще докарат до фалит "Булгаргаз". "Газпром" спря едностранно доставките на газ и искаше да ни остави на студено. Но правителството осигури нови доставки.

Бихте ли подкрепили разполагане на допълнителни сили на НАТО у нас и участие на български войски в инициативи на евроатлантически партньори

Илияна Йотова: Разбира се, участваме и сега. Всичко, което България спазва като ангажименти към НАТО, и сега е действителност.

Андрей Гюров: Когато бяхме част от Варшавския договор, стратегията ни беше да издържим 24 часа, докато дойдат съветските войски. А сега сме част от най-силния отбранителен съюз в света. Това включва и присъствието на съюзнически войски, каквито има в България, на които ще разчитаме, когато се наложи. Можем да разчитаме на съюзниците ни. Никога български войници няма да отидат в Украйна, защото има взето решение на Народното събрание и всички спекулации по тази тема са откровени лъжи.

Илияна Йотова: Споразумението, което подписахте в Киев, е за участие в коалицията на желаещите. А сега нейният предмет е изпращането на войски от нея като мироопазващи сили в Украйна. Нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще бъдат в Украйна.

Андрей Гюров: Тук сме на една страница. Има две такива решения на Народното събрание. Сега в парламента е внесена такава декларация, която ПБ може да подкрепи.

Илияна Йотова: Сигурна съм за ПБ, но не и за партиите зад вас, защото те са гласували Българи яда участва в коалицията на желаещите. Не бъркайте двете неща. Защо тогава се съгласихте България да е в коалицията на желаещите? Слава богу, че има далновидни български военни и политици, които осуетиха това.

Андрей Гюров: Тези държавници поставиха България в изолация и прекъснаха възможността българската индустрия да се развива. В момента българската индустрия под напрежение заради увеличаващите се цени, заради това, че България изпада в изолация, заради спирането на жп линията до Букурещ. Това ще се усети от българските фирми.

Очаквайте подробности!