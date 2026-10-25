Гюров призова Йотова на дебат

Призовавам Илияна Йотова - двамата да застанем в открит честен и цивилизован дебат, за да изложим нашите виждания как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме, когато България е изправена пред труден избор. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров, който тази вечер се класира втори на президентските избори. Следващата събота той и Йотова ще се изправят един срещу друг на балотажа, който ще определи седмия държавен глава на България.

Дължим го на хората, които гласуваха тази вечер, но най-вече го дължим на тези, които останаха вкъщи, заяви Гюров.

България има нужда от активен президент, който може да внася баланс, да обяснява решенията - и добри и лошите, да обединява българските граждани, а не ги разделя, каза още Андрей Гюров Гюров.

Виждаме срив в подкрепата за "Прогресивна България", каза кандидатът за президент. Попитан дали ще се обърне за подкрепа към партиите, които имаха участие в изборите, но не стигнаха до балотажа, както и до онези, които нямаха кандидат, Гюров не отговори.

Надяваме се на подкрепата на всички български граждани - и на тези, които гласуваха, и на тези, които не отидоха до урните. Определяме бъдещето на страната ни, заключи Гюров. А Кандев призова колените си от МВР да не се прибират, защото предстои още една тежка седмица.