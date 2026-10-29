Гълъб Донев постави важни условия за новия бюджет на ЕС

България настоява следващият седемгодишен бюджет на Европейския съюз да бъде достатъчно амбициозен, без да създава допълнителна тежест за националните финанси. Тази позиция защити вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на среща с европейския комисар по бюджета Пьотър Серафин в София. Двамата обсъдиха преговорите за Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., като основният акцент беше поставен върху източниците на приходи.

Еврокомисарят е на двудневно посещение в България, което включва разговори с правителството, местните власти и бизнеса.

Донев защити средствата за земеделие и регионите

Финансовият министър подчерта, че въпреки нарастващите предизвикателства Европа не бива да намалява амбициите си. Според него общият бюджет трябва да допринася за изграждането на по-просперираща, конкурентоспособна и сигурна Европа.

Донев обърна специално внимание на кохезионната и общата селскостопанска политика. Той изтъкна значението им не само за икономическото сближаване между държавите, но и за продоволствената сигурност на целия Европейски съюз.

„Нарастващият брой и мащаб на предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват адекватен и навременен отговор, но това не трябва да се случва за сметка на основаните на Договорите политики. Стремим се да постигнем съгласие по подходящите източници на приходи в бюджета на ЕС като избегнем допълнително натоварване на националните бюджети“, подчерта министърът.

От своя страна Пьотър Серафин настоя държавите членки да ускорят преговорите, като проявят готовност за компромиси.

„Изправени сме пред несигурно бъдеще, затова се надявам на консенсус по Многогодишната финансова рамка до края на годината. Трябва да гледаме на пакета с предложения в неговата цялост, ще трябва да се направят и някои отстъпки“, заяви еврокомисарят.

Донев увери госта си, че България ще продължи да работи за навременното приемане на амбициозен, справедлив и балансиран европейски бюджет.

Серафин постави въпроса за отбраната

По-рано днес еврокомисарят откри в София конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“, организирана от Представителството на Европейската комисия, Посолството на Полша и Европейския съвет за външна политика.

На форума Серафин подчерта, че следващият бюджет трябва да отчита повишените потребности от инвестиции в отбраната заради войната в Украйна и заплахите за европейската сигурност. Същевременно той увери, че земеделието и регионалното развитие остават важни приоритети, макар съответните политики да се нуждаят от модернизиране.

Срещи с Радев, общините и технологичния бизнес

В програмата на посещението е включен и разговор с министър-председателя Румен Радев за българските приоритети, върховенството на закона и бъдещия бюджет на ЕС. Според Европейската комисия визитата в София е последната спирка от обиколката на Серафин във всички 27 държави членки.

Утре еврокомисарят ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините, за да обсъди финансирането на регионите през следващия седемгодишен период.

Заедно с вицепремиера Атанас Пеканов Серафин ще посети Националния STEM център и българската компания за сателитни технологии „Ендуросат“. Двете посещения ще представят конкретни проекти, реализирани с европейско финансиране в образованието, науката и високите технологии.