Калин Стоянов за арестите на кметовете: Абсолютен цирк и фарс!

Калин Стоянов коментира задържането на кметовете на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански.

"Цирк, абсолютен цирк и фарс", каза депутатът от ДПС по време на протеста в тяхна подкрепа пред Съдебната палата в Бургас, преди заседанието на Апелативния съд за мерките им за неотклонение. На място се събраха жители на двете общини с искане кметовете да бъдат освободени, предава bTV.

Стоянов направи сравнение между техния случай и задържането на обвиняем за убийство.

„Но нека да направим една друга съпоставка. Преди около месец беше убит и един от приятелите на министъра на вътрешните работи, господин Демерджиев, а именно Илиян Филипов. Там предполагаемият извършител е с най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, затова че хладнокръвно е застрелял някого от упор. А тук, в този момент, имаме предположения, евентуално, може би, вероятно някой някъде бил упражнил търговия с влияние. Цирк, абсолютен цирк и фарс“, заяви депутатът.

Бившият вътрешен министър изрази надежда апелативните съдии да вземат решението си по вътрешно убеждение.

„Аз се надявам, че апелацията, втората инстанция, ще вземе своето решение на база на вътрешното си убеждение и искрено се надявам да не са били подложени на тежък институционален натиск директно от София и от диктаторското управление“, каза Стоянов.

Гавазов и Ревански са обвинени в търговия с влияние. Двамата обжалват наложените им мерки „задържане под стража“.