Уникални музеи спечелиха награда
Този на котвата няма аналог в Европа
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Този на котвата няма аналог в Европа
Новината съобщи кметът инж. Димитър Гавазов
Трусът е потвърден и от Европейския сеизмологичен център
Един 32-годишен млад мъж от Сунгурларе е героят на пожарникарите в област Бургас
Няма опасност за населените места
Не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби, каза Димитър Гавазов
На терен продължават да се борят 9 противопожарни екипа
В сила остава обявеното бедствено положение в Сунгурларе. В събота то бе въведено със заповед на кмета на община Сунгурларе, както и в селата Бер...
Има опасност и за Винекс Славянци
Заради големия пожар край Сунгурларе
Евакуиран е дом за възрастни
Проблемът е открит в Сунгурларе
Битката в Бургас отсега се смята за спечелена от отличника на ГЕРБ Димитър Николов
Трима души са заподозрени за безпрецедентния взрив в СОУ "Христо Ботев" в Сунгурларе. Мотивите им обаче засега са неизвестни. Знае се единствено, че и...
Самоделна бомба избухна в понеделник сутринта в СОУ "Христо Ботев" в Сунгурларе. Инцидентът е станал в около 4 часа призори, когато школото е било пра...
Силен взрив избухна в СОУ "Христо Ботев" в град Сунгурларе, информира Флагман. Училището по принцип е посещавано от близо 700 деца, но по време на взр...
Бургас. Община Сунгурларе е пред фалит, заради блокирани вече пети месец близо 4 млн. лева общински средства в КТБ. Това обяви кметът Георги Кенов, ц...
Близо 100 униформени полицаи и доброволци издирват момчето втори ден
Сунгурларе. В духа на българските традиции ГЕРБ избра да открие предизборната си кампания в Сунгурларе с фолклорна програма. Водачът на листата Ивелин...