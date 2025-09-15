Земетресение удари наш град, хората на нокти

Земетресение с магнитуд 3,4 е регистрирано тази сутрин в района на Бургас, показват данните от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.
Трусът е регистриран в 9:01 ч., а епицентърът му се намира на 7,9 км от Сунгурларе, на дълбочина 17 км.
До момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети.
Трусът е потвърден и от Европейския сеизмологичен център, който също отчита магнитуд от 3,4 по скалата на Рихтер.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com