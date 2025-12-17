Рожден ден днес има Христо Ковачки

Рожден ден днес има бизнесменът Христо Ковачки. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Празнува и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.
Да почерпят още:
Елизабет Паисиева, бивша състезателка по художествена гимнастика
Ина Попова, актриса
Коста Биков, режисьор, актьор и сценарист
Марин Райков, политик и дипломат
Мирослав Пашов, актьор, директор на театър „Българска армия“
Д-р Петър Москов, анестезиолог, политик, бивш министър на здравеопазването
Румен Воденичаров, политик, един от основателите на СДС
Тотка Петрова, лекоатлетка
