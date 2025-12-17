Рожден ден днес има Христо Ковачки

Рожден ден днес има бизнесменът Христо Ковачки. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Празнува и министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов.

Да почерпят още:

Елизабет Паисиева, бивша състезателка по художествена гимнастика

Ина Попова, актриса

Коста Биков, режисьор, актьор и сценарист

Марин Райков, политик и дипломат

Мирослав Пашов, актьор, директор на театър „Българска армия“

Д-р Петър Москов, анестезиолог, политик, бивш министър на здравеопазването

Румен Воденичаров, политик, един от основателите на СДС

Тотка Петрова, лекоатлетка

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com