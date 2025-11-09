Земята ръмжи! Трусове от Япония до Турция

Земята от Япония до Турция започна да ръмжи. Серия от мощни трусове се случи днес.

Силно земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер беше регистрирано във водите край японската префектура Ивате. Последва цунами, което достигна префектура Ивате, но беше слабо. По-рано през деня в района бяха регистрирани шест по-слаби труса, които почти не се усетиха на сушата.

"Районът преживява поредица от сеизмични събития. Възможно е в следващите дни да има по-силни земетресения", предупреждават експерти от Японската метеорологичната служба.

Земетресение с магнитуд 4,5 бе регистрирано днес и в северозападния турски окръг Балъкесир, като трусът е усетен и в съседните райони, включително в Истанбул, съобщава изданието „Тюркийе тудей“, предава БТА.

Трусът е станал в 11:58 местно време (10:58 българско) с епицентър в района на град Съндъргъ и дълбочина 7,14 километра, според данни на Дирекцията за управление при бедствия и аварии (AFAD).

Изданието напомня, че това следва по-силно земетресение с магнитуд 6,1 на 27 октомври в същата зона, което причини разрушения и паника сред местното население. Преди това, на 10 август, друг трус със същия магнитуд в Съндъргъ отне живота на двама души и рани 29.

Според първоначалните данни на AFAD, днешният трус не е причинил сериозни щети или пострадали хора, но властите продължават да следят ситуацията отблизо.

По-рано тази седмица районът бе засегнат и от земетресение с магнитуд 4,9, усетено в Истанбул и Измир, припомня „Тюркийе тудей“.





