Извънредна ситуация край наш град, две села в опасност

Извънредна ситуация в страната заради пожарите.

Голям пожар гори край Сунгурларе. Пламъците, избухнали около 22:00 часа в петък, се разрастнах и достигнаха до Стара Планина. Пожарът е върхов и вече наближава до селата Славянци и Скала. На място в гасенето на пожара участват десет пожарни екипа. В борбата с огъня се включи и военен хеликоптер, като се очаква и пристигането на втори.

40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе. Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза Гавазов, предаде NOVA.

По думите му пламъците са обхванали площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамичва и се наблюдава. Кметът е свикал кризистния щаб и се взимат решения спрямо динамиката и обстановката и посоката на вятъра.

