В навечерието на еврото: Българинът по-богат от всякога

Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева. Това сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към края на месец ноември.

Общата сума на депозитите на домакинствата към края на края на единадесетия месец на 2025 година достига 100,88 млрд. лева (45,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец. На годишна база сумата бележи ръст от 15,8 на сто, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева.

За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,619 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на ноември 2025 година, като се увеличават на годишна база с 8,9 на сто.

