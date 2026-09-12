Парите в банките, жилищата поскъпват - българският финансов парадокс
Депозитите носят минимална доходност, но захранват евтини ипотеки и все по-голямо кредитиране на имотния пазар
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Депозитите носят минимална доходност, но захранват евтини ипотеки и все по-голямо кредитиране на имотния пазар
Къде ще е най-скъпо
КЕВР публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия
Различни фактори диктуват това
22.1% от децата не могат да си позволят дори една седмица почивка
Дължи се на различни фактори
Домакинствата вече държат в банките над 107 млрд. лева
Какво сочат данните на БНБ
Компенсациите покриват разликата с борсовите цени
Инвестиционният процент на домакинствата остава същият както в еврозоната, така и в ЕС
Същевременно жилищните заеми отбелязват още по-силен растеж
Депозитите на домакинствата у нас се равняват на 42,4 процента от прогнозния БВП
На базата на направен анализ и изчисления, размерът на директното плащане за едно домакинство ще бъде в размер на 383 лв. на година
Намалява обаче средният лихвен процент по депозитите на домакинствата
Нарастването при тях е толкова голямо, че банките нямат изгода да предлагат по-примамливи лихви
Шест денонощия десетки абонати в много населени места в региона на Ловеч все още са без
Депозитите на нефинансовия бизнес нарастват със 7 на сто на годишна база
От енергодружеството обясниха, че е имало свръхнатоварване и тежка авария
Сметките показват стряскащи факти
В края на септември общата сума на депозитите на неправителствения сектор достига 134,038 млрд. лева