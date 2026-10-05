Дават 322 евро за тази група хора

Агенцията за социално подпомагане припомня, че най-уязвимите домакинства, които се отопляват с твърдо гориво и към момента на определяне на правото на помощ са без доходи, ще получат еднократно пълния размер на помощта за отопление.

За отоплителния сезон 2026/2027 г. финансовата подкрепа е 321,95 евро. Средствата са предназначени за периода от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г. Проверката дали лицата и семействата отговарят на условието да са без доходи ще бъде извършена служебно.

За хората, получили до 30 септември заповед за отпускане на помощта и на които вече е изплатена сумата за ноември и декември, през октомври ще бъде преведена разликата до пълния размер от 321,95 евро.

Ако помощта за ноември и декември все още не е изплатена, през октомври ще бъде преведена цялата сума наведнъж.

При домакинствата, които са заявили помощта да бъде изплатена директно на търговеца на твърдо гориво, съответната сума ще бъде преведена на фирмата, извършила доставката. Това ще стане след представяне в дирекция „Социално подпомагане“ на необходимите заявка и фактура.

Хората и семействата, за които към 30 септември все още няма издадена заповед за отпускане на помощта, но отговарят на условието да са без доходи към момента на определяне на правото, ще получат пълния размер от 321,95 евро през ноември.

Очаква се еднократната финансова подкрепа да достигне до най-малко 20 000 души и семейства.