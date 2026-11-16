Разместване на върха! Вицеадмирал Митко Петев напуска президенството

фрегатата „Смели“, ръководител на Военноморската база в Бургас и командир на Военноморските сили в периода 2015–2019 г. Бил е и началник на Военна академия „Георги С. Раковски“.

От 2019 г. представлява началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Военния комитет на Европейския съюз. През 2024 г. е назначен за съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по въпросите на военната сигурност, а от 27 март 2026 г. е представител на президента в Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Вицеадмирал Петев владее четири езика и има международно признание сред съюзниците на България в НАТО. Той е член на Клуба на мъдреците на Военноморските сили на САЩ и е носител на френския орден „Почетен легион“.