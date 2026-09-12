Шефът на генщаба отхвърли най-тревожната версия за дрона
Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
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Не е "Шахед" и няма данни за преднамерена атака срещу България, заяви началникът на отбраната
По думите му Запада е изключително зависим от Китай
В последните дни на 49-ото Народно събрание депутатите одобриха увеличение на заплатите на военните с 30%
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Биографията ѝ изобилства с интересни факти
Ако беще катапултирал, майорът щеше да оцелее, казва адмирал Емил Ефтимов
Ефтимов ще заеме мястото на починалия ген. Андрей Боцев
Периодът е такъв, че трудно при нас ще дойдат опитни чужденци, обяви треньорът на "Черно море" Никола Спасов. Адмирала бе обвинен, че вика на проби не...
Вицеадмирал Пламен Манушев, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по отбрана - Депутатите отхвърлиха ветото на президента Росен Плевнелиев върху промен...