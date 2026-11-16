Разкриха съдбата на прокурорския син

Апелативният съд в София потвърди решение на Окръжния съд в Кюстендил, с което е отложено фактическото предаване на българския гражданин Васил Михайлов, известен в публичното пространство като прокурорския син, по европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция. Това съобщиха от съда в Кюстендил, предаде БТА.

С решението си апелативните съдии са потвърдили решение на Окръжния съд от 27 октомври, в частта, с която на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е отложено предаването на Васил М. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на водените срещу него наказателни производства в България или до изтърпяване на наложено наказание „лишаване от свобода“.

Европейската заповед за арест е издадена на 11 септември 2026 г. от компетентните съдебни власти в Гърция с цел наказателно преследване.

Апелативният съд е потвърдил и наложената спрямо Васил М. мярка за неотклонение „задържане под стража“, която следва да се изпълни след приключване на посочените наказателни производства или след изтърпяване на евентуално наложено наказание.

Решението на Апелативния съд - София е окончателно.