Край! Решиха съдбата на прокурорския син

Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно.

Мярката „задържане под стража“ е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самораново, предава БТА.

Пред съда защитникът му Ивайло Юруков заяви, че престъпленията, за които гръцките власти обвиняват Михайлов, се определят като тежки според местното законодателство и могат да доведат до доживотна присъда. По думите му обаче към европейската заповед за арест не са приложени документи, които да подкрепят твърденията за вината на клиента му.

Защитата настоя и че няма реален риск Михайлов да се укрие или да извърши ново престъпление при по-лека мярка. Адвокатът посочи, че към момента той така или иначе се намира в затвора.

Прокурор Росица Слабакова защити обратната теза и поиска постоянният арест да остане в сила. Като аргументи тя посочи предишното поведение на Михайлов и обстоятелството, че срещу него се водят няколко производства, сред които и дело за жесток побой. По думите на прокурора в миналото той се е укривал повече от девет месеца.

В началото на заседанието Михайлов отказа да свали качулката си, като обясни, че външният му вид е променен и не желае да бъде сниман. Изпод якето му се виждаше дълга брада. Заради отказа да изпълни разпореждането да свали качулката съдът му наложи глоба от 250 евро.