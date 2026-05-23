Прокурорският син сменил външността си. Неузнаваем е (СНИМКИ)

Изцяло нова външност е помогнала на прокурорския син Васил Михайлов да се укрива повече от година от органите на реда. Задържането на Михайлов стана новина номер 1 в петък вечерта.

От ГДБОП публикуваха кадри от ареста му в столичния квартал "Свобода".

На едната от снимките се вижда и лицето на Михайлов, който е неузнаваем - с пусната дълга коса и огромна брада.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи днес, че Михайлов се е укривал изключително професионално. Сменял почти всеки ден телефонните си карти, сменял адресите си. От полицията обявиха, че десетки са били помагачите на прокурорския син. А МВР-шефът уточни, че някои от имената били особено интересни.

Васил Михайлов е син на Бисер Михайлов – бивш заместник окръжен прокурор на Перник. До влизането си в криминалните хроники Михайлов бе национален състезател по таекуондо и шампион по кикбокс.

Случаят с него придоби широк обществен отзвук през юни 2022 г., когато футболен треньор от Перник бе приет в болница със счупена челюст след побой. Пострадалият и семейството му посочиха Васил Михайлов като извършител.

В града имаше граждански протести с настояване за разследване на поредица от инциденти с физическо насилие в района.

Поради позицията на бащата на обвиняемия, всички прокурори от Окръжната прокуратура в Перник си направиха отвод, а разследването бе прехвърлено на Софийската градска прокуратура.

Срещу Васил Михайлов са заведени няколко отделни дела с над 14 обвинения за нанасяне на телесни повреди, хулиганство и закани за убийство, включително спрямо бившата му приятелка и надзирател в следствения арест.

По време на производствата мерките му за неотклонение бяха променяни неколкократно от съда – от „задържане под стража“ до „домашен арест“ и „подписка“.

Той бе закаран в Централния софийски затвор, тъй като има стара присъда.



