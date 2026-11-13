Ураган помете България. Бедствие в два града, влакове са отменени (ОБЗОР и ВИДЕО)

Ураганен вятър връхлетя България и остави след себе си поражения в редица градове и села. Две общини – Враца и Елин Пелин, обявиха бедствено положение, аварийните екипи в София работят без прекъсване, а във Врачанско и Мездренско има населени места без електричество. Бурята засегна и железопътния транспорт, като няколко влака бяха отменени или се движат със закъснение.

На 13 ноември предупрежденията на НИМХ обхванаха 26 области в страната. На места поривите достигнаха 100 км/ч, а във Враца бяха отчетени ужасяващите стойности от над 110 км/ч. Най-силно засегнати са районите, изложени на южния и югозападния вятър, включително Предбалкана, Източна България и северните склонове на планините.

Враца обяви бедствено положение, поривите надхвърлиха 110 км/ч

Враца е сред най-тежко засегнатите градове. Ураганният вятър събори дървета и клони, откъсна ламарини, разпиля предмети и повреди части от сгради. На места са отнесени контейнери за смет, а в жилищен блок в квартал „Дъбника“ е паднала част от изолацията.

Общината обяви бедствено положение и призова жителите да не напускат домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават. Екипи разчистват улиците и обезопасяват участъците с паднали дървета и опасни конструкции.

Силният вятър прекъсна електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал „Кулата“. Проблеми с тока има и в община Мездра – в Зверино, Очин дол, Типченица, Крапец и Върбешница. По отстраняването на авариите се работи.

Ураганът в София СНИМКА: БТА

Най-високата степен на предупреждение – червен код, е обявена за общините Враца и Мездра. Местните власти призовават хората да стоят далеч от дървета, нестабилни конструкции и електропроводи, както и да приберат всички предмети от балконите и прозорците, които могат да бъдат отнесени от вятъра.

Бедствено положение и в цялата община Елин Пелин

Ураганът в София СНИМКА: БТА

Извънредна ситуация се наложи и в Софийска област. Частично бедствено положение е обявено на територията на цялата община Елин Пелин заради силния вятър и нанесените щети. Мярката е в сила от 12:00 часа на 13 ноември.

Мощните пориви са нанесли поражения по обществени сгради и други обекти. В Градския парк има паднало дърво, което създава потенциална опасност за посетителите.

От общинската администрация призовават хората да бъдат особено внимателни при разходки в парковете и при преминаване в близост до дървета, сгради и други потенциално опасни места. Местната власт уверява, че ще информира своевременно жителите за развитието на ситуацията и предприетите мерки.

Ураганът в София СНИМКА: БТА

София брои щетите – над 300 сигнала за поражения

Столицата също понесе сериозен удар. До сутрешните часове в оперативния център на Столичната община бяха постъпили 120 сигнала за паднали дървета, 15 за съборени оградни пана и три за повредени светофарни уредби. До обяд сигналите вече надхвърлиха 300, като над една трета бяха обработени.

Най-много са пораженията в районите „Витоша“, „Триадица“ и „Лозенец“, но сигнали има почти от всички части на града. По информация на общината около десет автомобила са били ударени от паднали дървета. Има и откъснати ламарини от покриви, като местата са обезопасени.

Сред проблемните точки са районите около Южния парк, „Лагера“ и „Света Троица“. В „Овча купел“ батут е бил отнесен от вятъра и е паднал върху автомобил. В „Манастирски ливади-изток“ три коли са ударени от преобърнати контейнери за смет, като един от автомобилите е със сериозни щети по багажника.

Стихията създаде и временни затруднения в градския транспорт. Движението в района на Мало Бучино беше спряно заради паднал покрив върху пътното платно, а трамваите по бул. „Цар Борис III“ временно не се движеха заради паднали дървета. По-късно транспортът беше възстановен и към момента се движи без съществени затруднения.

Ураганът в София СНИМКА: БТА

Достъпът до Витоша е временно забранен заради паднали дървета, препречили пътя. Затворена е и Ботаническата градина. Общината призовава гражданите да обезопасят строителните обекти и балконите си, а шофьорите да не паркират под дървета.

На терен работят екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, пожарната и допълнителни дежурни служители. Извършват се обходи, разчистват се паднали клони и листна маса, а обърнатите контейнери се връщат на местата им. Няма данни за пострадали хора.

Вятърът спря влакове във Врачанско

Бурята засегна и железопътния транспорт. Заради паднали клони върху релсовия път и контактната мрежа бяха отменени няколко композиции във Врачанско.

Не се движи крайградският влак Мездра–Враца, който трябваше да отпътува в 10:15 часа. Отменен е и сутрешният пътнически влак Видин–Мездра в участъка между Враца и Мездра. Други композиции се движат със закъснение заради необходимостта от отстраняване на паднали клони и проверка на съоръженията.

Ураганът в София СНИМКА: БТА

Предупреждения в 26 области, морето става опасно

НИМХ издаде жълти и оранжеви предупреждения за силен вятър в общо 26 области. Оранжев код е в сила за райони в Монтана, Враца, Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Ямбол, Стара Загора и Хасково. Жълто предупреждение е обявено за Видин, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Сливен, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Кюстендил, Перник, София-град и Софийска област.

Вятърът е особено силен в Източна България и районите около северните планински склонове. На места поривите достигат 70–100 км/ч, а при най-опасните условия прогнозата допуска и стойности до 115 км/ч. Важно е да се има предвид, че степента на предупреждение може да се различава в отделните общини на една и съща област.

По Черноморието южният и югозападният вятър е силен до бурен, с пориви около 79–90 км/ч. Очакваното вълнение е 4 бала, а по северното крайбрежие и в открито море може да достигне 5 бала. Това създава опасни условия за плаване и дейности край брега.

Въпреки бурния вятър петъчният ден е необичайно топъл за средата на ноември. Максималните температури са предимно между 20 и 25 градуса, а в районите, чувствителни към южния поток, достигат 27–28 градуса. Именно южният въздушен пренос и фьоновият ефект допринасят за високите стойности.

След бурята идват дъжд и рязко застудяване

Промяната на времето започва още в петък вечерта, когато от северозапад облачността ще се увеличава и ще започнат валежи. В събота, 14 ноември, през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се преориентира от северозапад, а температурите ще се понижат осезаемо.

НИМХ вече е издал жълт код за значителни валежи за събота. Очаква се дъждът да обхване много райони, като на места са възможни по-интензивни валежи. След необичайно топлия петък страната ще усети рязка смяна на времето. По-осезаемо отслабване на вятъра се очаква в неделя.

Дотогава опасността не бива да се подценява. Паднали дървета, разхлабени покривни елементи и повредени електропроводи могат да останат риск и след преминаването на най-силните пориви.