Ураган помете България. Бедствие в два града, влакове са отменени (ОБЗОР и ВИДЕО)
Паднали дървета, отнесени покриви, села без ток и щети по автомобили. Над 300 сигнала са подадени в София, по Черноморието вълнението стига до 5 бала
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Паднали дървета, отнесени покриви, села без ток и щети по автомобили. Над 300 сигнала са подадени в София, по Черноморието вълнението стига до 5 бала
До момента има 30 отменени влака по различни направления
София. Седем влака отмениха от БДЖ заради усложнената обстановка в Североизточна и Източна България.Единият е пътническият влак № 28222 от Добрич за К...