Хванаха чак в Израел заподозрения за убийството в софийското метро

Близо месец след жестокото убийство на 83-годишния доц. Андрей Атанасов в софийското метро разследването отбеляза сериозен пробив. Израелската полиция арестува 32-годишен мъж, заподозрян за смъртоносното нападение срещу университетския преподавател. Задържаният е напуснал България малко след престъплението, но разследващите са успели да установят самоличността му с помощта на охранителни камери. Оказва се, че той и жертвата са се познавали от години, а сред проверяваните версии е личен конфликт между двамата, съобщи израелското издание „Таймс ъв Израел“, цитирано от Нова телевизия.

Арест в района на Тел Авив

Заподозреният е израелски гражданин, жител на град Бат Ям, разположен южно от Тел Авив. Той е задържан от местната полиция въз основа на международна заповед за арест, след разследване, проведено в сътрудничество с българските власти.

Според израелските медии мъжът е успял да напусне България скоро след нападението на 15 октомври. Разследващите обаче са проследили събраните доказателства и са установили самоличността му по записи от камерите за видеонаблюдение. След последвалите действия на двете държави той е бил открит и арестуван в Израел.

Предстои съдебна процедура, в рамките на която ще бъде разгледан въпросът за екстрадицията му в България. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на задържания, нито за неговите обяснения пред разследващите.

Познавали се от години. Проверяват личен конфликт

Една от най-важните нови подробности е, че заподозреният и доц. Андрей Атанасов не са били непознати. Според информацията на „Таймс ъв Израел“ двамата са се познавали от години, което насочва вниманието към възможен личен мотив за нападението.

Още в първите дни след престъплението се появиха съобщения, че разследващите проверяват версията за личен конфликт. Новата информация от Израел дава допълнителен контекст на тези предположения, но конкретната причина за убийството все още не е официално установена.

Пребит до смърт в асансьора на метрото

Тежкото престъпление беше извършено на 15 октомври на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Около 13 часа 83-годишният мъж беше открит в безпомощно състояние в асансьора, с множество травми и тежки наранявания по главата.

Пострадалият беше транспортиран в столичната болница „Св. Анна“, където лекарите се опитаха да спасят живота му. Въпреки усилията им той почина няколко часа по-късно. По случая беше образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

Жертвата се оказа доц. Андрей Атанасов, дългогодишен преподавател и учен в областта на биофизиката. Той е работил в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като е бил свързан с катедрата по биофизика и радиобиология още от създаването й през 1972 година. Научните му изследвания са били насочени към белтъците и биологичните мембрани, а професионалният му път включва и научна работа в Германия и Япония.