Топ адвокат с изненадваща версия за убийството на Илиян Филипов

Вторият арест за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов може да се окаже както важен пробив, така и ново усложнение за разследващите. Това предупреди адвокат Людмил Рангелов в предаването „Тази сутрин“ по бТВ. Според него все още има сериозни въпросителни около конкретната роля на новия обвиняем, както и около доказателствата, свързващи откритото оръжие със заподозрените. Прокуратурата вече обвинява двама души за престъплението, но предстои да бъде изяснено как точно е действал предполагаемият помагач.

Вторият арест може да размие картината

„Възможно е задържането на втори човек по това престъпление да уплътнява картината, но е възможно и да я размива“, заяви адвокат Людмил Рангелов.

Според него решаващо значение има какви доказателства са събрани срещу новия обвиняем и каква точно е била неговата роля. Засега прокуратурата е обявила, че той е оказал логистична помощ на сочения за физически извършител Славчо Мегеров, но не е разкрила конкретните му действия.

Рангелов обясни, че понятието „помагач“ в наказателното право обхваща различни форми на съдействие. Това може да бъде осигуряване на автомобил, транспортиране до мястото на престъплението, помощ при оттеглянето или участие в намирането и укриването на оръжието. На този етап обаче няма публична яснота кое от тези действия прокуратурата приписва на втория обвиняем.

Откритият пистолет поставя нови въпроси

Особено внимание адвокатът отдели на оръжието, за което разследващите твърдят, че е използвано при убийството. Според Рангелов самото му откриване не е достатъчно. Необходимо е да бъде установена доказателствена връзка между пистолета, Славчо Мегеров и евентуално втория обвиняем.

Юристът не изключи възможността ограничената информация, предоставяна от прокуратурата, да е свързана с необходимостта разследващите да укрепят доказателствената си теза. Той обърна внимание и на основен принцип в наказателния процес - твърденията на обвинението сами по себе си не представляват окончателно доказана вина.

Според информация, разпространена от медии, при първоначалното разследване са били установени различни автомобили, използвани от Мегеров преди и след убийството. Допуска се вторият обвиняем да е имал отношение именно към придвижването, но подобна връзка засега не е потвърдена публично. Отбелязва се също, че досегашните заседания за мерките за неотклонение на Мегеров са преминали при закрити врата.

Мълчание от двамата обвиняеми

„Този втори задържан има тежка криминална история, също както Мегеров. Очаквам и двамата да не дават никакви обяснения до последно“, заяви Рангелов.

Вторият обвиняем е 42-годишният Атанас Дечев, известен с прякора Джеки. Според информация на медии той е бил задържан в Пазарджик след издирване и има предишна присъда за участие в организирана престъпна група. Прокуратурата го обвинява, че умишлено е улеснил извършването на убийството, и настоява за постоянното му задържане под стража.

Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в Пловдив. Първоначално за престъплението беше обвинен Славчо Мегеров, задържан в София часове след убийството. След последвалото откриване на оръжието и привличането на втори обвиняем разследването продължава, като предстои съдът да разгледа мярката за неотклонение на Дечев.