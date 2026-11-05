Майката на Митко от Цалапица избухна: Това не е правосъдие, а гавросъдие!

„Това не е правосъдие, а гавросъдие!“ С тези думи Атанаска Бакалова, майката на убития Димитър Малинов от Цалапица, изрази възмущението си от предстоящото освобождаване на близнаците Борислав и Валентин Динкови. Двамата изтърпяват наказания за укривателство след убийството на 24-годишния младеж през 2023 година, но скоро могат да излязат на свобода.

Почернената майка настоява делото срещу тях да бъде възобновено и те да бъдат съдени за съучастие в умишленото убийство, съобщава Нова телевизия.

Три години по-късно справедливост не получихме

„Три години след убийството на Митко справедливост не получихме. Напротив, получихме един шамар в лицето, и то много сериозен. Двама от участниците в убийството на Митко бяха подведени под отговорност по най-лекия член от закона и съвсем скоро ще бъдат на свобода“, заяви Атанаска Бакалова.

Първоначално близнаците получиха по три години затвор. След обжалване наказанието на Борислав Динков беше увеличено на 4 години и 6 месеца, а на Валентин Динков - на 4 години.

Заради приспадането на времето, прекарано в ареста, и работата им в трудово-поправителното общежитие в Смолян сроковете за освобождаването им наближават.

От администрацията на Пловдивския затвор потвърдиха пред Нова телевизия, че единият от братята се очаква да изтърпи наказанието си в края на годината. Другият трябва да остане още около шест месеца в общежитието.

Майката иска доживотни присъди

Атанаска Бакалова настоява, че близнаците не е трябвало да бъдат съдени само за укривателство, а заедно с Рангел Бизюрев, осъден за убийството на сина й.

„Те трябваше да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев, защото заедно участват в убийството на Митко. Но делата им бяха разделени, а производството срещу близнаците се водеше по най-лекото обвинение“, заяви тя.

Майката припомни и отношението, което по думите й е получила по време на съдебния процес. Тя разказа, че съдебен заседател я нарекъл „непочтена жена“ заради усилията й да постигне осъждането на виновните за смъртта на нейния син.

„Вместо цялото дело да бъде върнато и да започне отначало, производството приключи с потвърждаване на 17-годишната присъда на Рангел Бизюрев. Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавросъдие - гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“, заяви Бакалова.

Страх от ново напрежение в Цалапица

Майката на Митко изрази опасения, че освобождаването на двамата братя може отново да предизвика напрежение в селото. Според нея те не показват разкаяние за случилото се и не са променили отношението си.

„Хора, които ходят на свиждане при тях в Смолян, казват, че изобщо не им пука. По никакъв начин не показват, че съжаляват за това, което са извършили. Близките им споделят, че се държат по същия арогантен начин, по който са се държали и преди убийството на Митко тук, в селото“, разказа Атанаска Бакалова.

Тя вече събира подписи в подкрепа на искането си за доживотни присъди и е подала сигнали до Окръжната прокуратура с настояване действията на близнаците да бъдат преразгледани. Семейството е потърсило защита на правата си и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.