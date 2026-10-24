Ехото на един разстрел. Как светът видя убийството на Слави Бинев

Показното убийство на известния бизнесмен, бивш евродепутат и настоящ председател на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев взриви международния информационен поток броени часове преди президентския вот у нас.

МВР официално лансира версията за внезапен битов конфликт заради неуредени строителни сметки, но чуждестранната преса погледна на убийството през много по-широка лупа.

Западните медии акцентират върху политическото минало на Бинев в Брюксел, докато азиатските и спортните издания скърбят за една от най-влиятелните фигури в бойните изкуства на Балканите.

В съседна Турция медиите извадиха нови разкрития. Турските медии и разследващи канали следят случая под лупа поради факта, че двама от тримата арестувани на АМ „Тракия“ са турски граждани.

Водещите издания в Истанбул и Анкара разкриха, че конфликтът не е за дребни суми, а зад покушението стои огромен дълг от над 1 милион евро към бизнесмени, свързани с крупни картели.

Големите европейски агенции и политически издания в Брюксел, Берлин и Париж пък поставиха акцент върху политическата кариера на Бинев.

„Бивш евродепутат е застрелян в София ден преди изборите“, пишат медиите, като припомнят двата му мандата в Европейския парламент (2007–2014 г.).

Западни анализатори отбелязват с тревога, че това е поредното знаково убийство в България в рамките на броени седмици - след това на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

В Южна Корея и други азиатски държави, където бойните изкуства са със статут на държавна политика, новината беше посрещната като огромен спортен удар.

Големите спортни медии излязоха със съболезнователни адреси, описвайки Бинев като дългогодишен лидер на балканското таекуондо и вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо.

Азиатските медии подчертават, че Бинев е убит броени часове преди да открие голям международен детски турнир в София заедно с българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

В Сеул и Токио новината се разглежда изцяло през призмата на спорта, като се цитират официалните позиции на федерациите, определящи смъртта му като „непрежалима загуба за бойните спортове в Европа“.