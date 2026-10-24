Поръчково ли е убийството на Слави Бинев ОБНОВЕНА

Станалото със Слави Бинев според мен е инцидент. Това не е поръчково убийство. Тримата, които са задържани, са идвали и вчера, говорили са с Бинев, днес също са го посетили. Кой поръчков убиец ще отиде и ще паркира пред дома му колата си. Това коментира пред БЛИЦ по повод днешния разстрел на председателя на федерацията по таекуондо топкриминалистът доц. Милен Иванов.

Оказа се, че работник в къщата на бизнесмена е подал сигнала за убийството му, след като чул изстрели и отишъл да провери какво се случва. Това съобщава NOVA, позовавайки се на информация за разследването.

Мъжът разказал, че пред къщата пристигнали хора, след което се чули изстрели. Когато отишъл да разбере какво се случва, той видял Бинев убит.Трима заподозрени са задържани за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Те са били в джип на АМ "Тракия". Залавянето им станало около час след получаването на сигнала за убийството на 54-и километър от магистралата в района на тунел "Траянови врата". У тях е открито оръжие, с което се предполага, че е извършено престъплението, съобщава БНР.

Двама от задържаните са с турски имена, а третото е с българска лична карта, съобщи Николов. Мъжете били гости на Бинев и се занимавали със строителство. Изграждали два комплекса на територията на София. На този етап няма данни за връзка между Бинев и фирмата, която се занимава със строителството.

У тях властите открили две оръжия. Едното било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на едно от лицата. Николов обяви, че не смята, че към настоящия момент може да се говори за поръчково убийство. Предполага се, че мотивът за престъплението са неуредени финансови отношения.

Задържаните имали разрешително за притежаване на оръжие.

По първоначални данни става дума за скандал между бизнесмена и мъжете в дома му, след което той е застрелян. Сигналът е бил подаден минути преди 10:30 часа в събота.

Първоначалните огледи сочат, че е имало три прострелвания в тялото на Бинев, в следствие на които той е починал.

На мястото на престъплението все още продължават огледите. Пътят до дома му е спрян от екипи на СДВР. В 12 часа се очаква изявление по случая на главния секретар на МВР Любомир Николов и директора на столичната полиция Николай Пелтеков.

В 10:18 часа получихме сигнал на 112 за простреляно лице в района на "Дъбова гора". Насочихме екипи веднага. По-късно установихме, че на адреса са присъствали три лица, познати на простреляното лица. Имаме предварителна информация, че същите хора са били негови чести гости дори и през вчерашния ден. Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов.

Ето какво обясни Николов:

"Свидетел казва, че е чул изстрел, след което е забелязал трима души, най-вероятно същите, които са дошли вчера на гости. Те са се оттеглили в неизвестна посока, като са се качили на лек автомобил Лексус. Веднага е обявена тревога и малко по-късно получихме информация, че въпросният автомобил е засечен да напуска София. Малко по-късно, около тунел "Траянови врата", на 54 км., същият е засечен и чрез тампониране, лицата са въведени в безпомощно състояние.