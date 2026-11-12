Разследването на убийството на Илиян Филипов с голям пробив

Втори обвиняем вече има по делото за убийството на известния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов, който беше застрелян на 30 септември. Окръжната прокуратура в Пловдив официално потвърди, че е привлякла към наказателна отговорност 42-годишен мъж за помагачество при предумишленото убийство. Той е задържан за 72 часа, като предстои държавното обвинение да поиска от съда постоянния му арест.

Новото развитие идва малко повече от месец след престъплението и дни след откриването на оръжието, с което е извършен разстрелът.

Според прокуратурата вторият обвиняем умишлено е улеснил извършването на убийството на 53-годишния бизнесмен. Задържаният е от Пазарджик. Засега не се съобщава каква точно е била ролята му в подготовката и осъществяването на престъплението.

Първият обвиняем по делото е 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител на Филипов. Той беше задържан в София часове след убийството, а на 1 октомври прокуратурата му повдигна обвинение за предумишлено убийство. Впоследствие съдът постанови Мегеров да остане за постоянно в ареста.

Илиян Филипов беше застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември в жилищна кооперация в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. След подаден сигнал на телефон 112 на мястото пристигнаха полиция и медицински екипи, които констатираха смъртта му. Разследващите започнаха работа по няколко версии за мотивите на престъплението, като сред тях са и неуредени финансови отношения.

Филипов беше сред известните предприемачи в Пловдив. Той е един от основателите на транспортната компания ПИМК, развиваща дейност и в строителството и логистиката. Бизнесменът беше свързан и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), чиято собственост пое през 2025 година.

На 6 ноември Окръжната прокуратура съобщи за важен напредък в разследването - открито е огнестрелното оръжие, с което е извършено убийството. То е приобщено към делото като веществено доказателство. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около участието на двамата обвиняеми.