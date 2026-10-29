Мъж и жена в ареста след смъртоносен побой в старозагорско село

Мъж на 83 години и жена на 64 години са задържани във връзка със смъртта на 59-годишен мъж в старозагорското село Калитиново. Жертвата е починала вследствие на нанесен побой, а тялото е открито от роднина. Двамата задържани са живеели в същия имот, в който е намерен починалият. За тежкото престъпление съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Братовчед открил пребития мъж

Сигналът за трагедията е подаден вчера малко след 14 часа на спешния телефон 112. Обадил се 61-годишен мъж, който съобщил, че е открил братовчед си в неговия дом в село Калитиново.

На мястото незабавно е изпратен полицейски екип. При първоначалните действия е установено, че 59-годишният мъж е станал жертва на побой, вследствие на който е починал. Криминалистите са извършили оглед на местопрестъплението.

83-годишен е сред задържаните

Разследването е установило, че в имота на починалия е живеела и 64-годишна жена. В хода на оперативно-издирвателните действия полицаите са стигнали до данни, че предполагаемият извършител на престъплението е 83-годишен мъж, който също е обитавал къщата.

Възрастният мъж и 64-годишната жена са задържани за срок до 24 часа. От полицията засега не съобщават какви са били отношенията между тримата и какво е довело до смъртоносния побой.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да изясни всички обстоятелства около престъплението и евентуалната съпричастност на задържаните.