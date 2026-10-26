Меле на бул. „България“ в София! Шест коли се нанизаха

Масова катастрофа с участието на шест автомобила е станала тази вечер на столичния булевард „България“, в района до мола. За инцидента съобщават очевидци в социалните мрежи.

По първоначална информация колите са се ударили в дясната лента на булеварда. Към момента няма данни за пострадали, а причините за катастрофата все още не са официално изяснени.

Според коментар на човек, представящ се за пряк свидетел на случилото се, инцидентът може да е станал след полицейско преследване.

„Човекът бягаше от полицията, буквално профуча покрай мен, удари се в пет-шест коли, слезе и започна да тича. Мина покрай трамвайните линии от другата страна на бул. „България“, твърди очевидецът във Facebook.

Информацията за предполагаемата гонка засега не е официално потвърдена. Не е ясно и дали има задържан във връзка с инцидента.