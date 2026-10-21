ЕС погна Booking за фалшиви обяви и измами

Европейската комисия започна официално разследване срещу платформата за резервации Booking.com заради съмнения, че не изпълнява достатъчно ефективно задълженията си по Закона за цифровите услуги на ЕС. Брюксел ще проверява дали компанията предприема адекватни мерки срещу фалшиви обяви, измамни оферти и опити за кражба на лични и финансови данни.

Основният въпрос е дали платформата разполага с надеждни механизми за откриване и премахване на несъществуващи места за настаняване и подвеждащи предложения, преди потребителите да станат жертва на измама.

Особено внимание ще бъде отделено на фишинг атаките, при които измамници се представят за хотели или домакини и изпращат съобщения с искания за плащане. Разследващите ще проверят дали Booking.com реагира своевременно на подобни случаи и дали системите ѝ са достатъчно ефективни, за да ограничат разпространението им.

Под лупа са личните данни и съобщенията

Европейската комисия ще проучи и как платформата обменя информация за резервациите с хотелите и останалите доставчици на места за настаняване. Ще бъде анализирано и функционирането на системата за съобщения между клиентите и техните домакини.

Целта е да се установи дали личните данни на потребителите са адекватно защитени и дали начинът на обмен на информация създава възможности за измами с плащания.

Разследването ще бъде приоритетно. Комисията може да изисква документи и информация от компанията, да провежда интервюта и да извършва проверки на място, за да събере необходимите доказателства.

Ако бъдат установени нарушения, Брюксел може да наложи временни мерки и финансови санкции, както и да изиска от Booking.com да промени практиките си, за да изпълни европейските правила.

Засега започването на разследването не означава, че платформата е призната за виновна. Окончателните изводи ще зависят от резултатите от проверката.