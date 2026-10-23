Съдът взе решение за гарда Варадинов

Военно-окръжният съд в София пусна на свобода 37-годишния офицер от НСО Мартин Варадинов, който бе задържан и обвинен за нанесена средна телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева.

Военните магистрати не определиха мярка за неотклонение.

Те счетоха, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда. Журналистката беше съборена на земята , след като отвори вратата на служебния автомобил на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Съдът обаче реши, че не е налице и обосновано предположение, че гардът от Националната служба за охрана е извършил престъпление. Мартин Варадинов трябва да бъде освободен незабавно.

Определението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. То беше постановено, след повече от два часа размисъл от страна на съдебния състав, след искане на прокуратурата за постоянен арест.

По-рано тази вечер пък президентът Илияна Йотова съобщи, че началникът на НСО генерал Емил Тонев е депозирал оставката си. По думите на държавния глава, на чието подчинение е Националната служба за охрана, след депозирането на оставката започват съгласувателните процедури с Министерския съвет, за да бъде освободен началникът на НСО.