Проговори гардът Варадинов. Драматични оправдания

Нови разкрития около инцидента със Соня Колтуклиева поставят въпроса дали действията на служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов са били продиктувани единствено от собствената му преценка. Според неофициална информация, разпространена от ПИК, задържаният охранител е заявил пред разследващите, че е получил нареждане от висшестоящ да не допуска журналистката до председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Твърди се още, че Варадинов признал, че е бил афектиран и е изпуснал нервите си. Междувременно разследването продължава, а прокуратурата трябва да реши дали да поиска по-тежка мярка за неотклонение.

Случаят с журналистката Соня Колтуклиева, която пострада при сблъсък със служител на НСО на 22 октомври в София, придоби ново развитие.

Охранителят Мартин Варадинов е задържан след разпит във Военната прокуратура, а според информация на ПИК той се намира в ареста на Четвърто районно управление в столицата.

Изданието съобщава, че спрямо него е приложено 24-часово задържане.

Най-същественият нов момент обаче е свързан със съдържанието на показанията му.

Варадинов твърдял, че получил нареждане от висшестоящ

Според неофициалната информация служителят на НСО е заявил пред разследващите, че е действал след нареждане от по-високо ниво.

Указанието било да не допуска Соня Колтуклиева до председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Засега обаче остават няколко съществени неизвестни.

Не е установено публично кой точно е дал предполагаемата заповед.

Не е ясно и дали нареждането е отправено преди журналистката да отвори вратата на служебния автомобил, или след това.

Друг важен въпрос е дали указанието е дошло от прекия началник на Варадинов, или от друг служител по командната верига.

Тези подробности могат да имат значение за изясняването на професионалната отговорност на участниците в инцидента.

Към момента няма официално потвърждение от прокуратурата за съдържанието на тези показания.

Освен това евентуално нареждане да не бъде допуснат човек до охранявано лице не означава автоматично разпореждане да бъде използвана прекомерна физическа сила.

Предстои разследването да установи какви точно инструкции са били дадени и как са били изпълнени.

Признал, че бил афектиран и си изпуснал нервите

Още една подробност от неофициално разпространените показания предизвиква сериозно внимание.

Според ПИК Варадинов е признал, че по време на инцидента е бил изнервен по друг повод.

Твърди се, че той обяснил реакцията си с натрупано напрежение и загуба на самообладание.

Именно това, според публикацията, довело до по-агресивно поведение при намесата му срещу журналистката.

Ако тези сведения бъдат потвърдени, те биха поставили допълнителни въпроси за професионалната подготовка на охранителя и способността му да реагира спокойно в конфликтни ситуации.

Служителите на НСО са обучени да действат при риск за сигурността, но действията им подлежат на законови ограничения и професионални стандарти.

Личното раздразнение само по себе си не би могло да оправдае неоправдана употреба на сила.

Засега обаче твърденията за признанието на Варадинов остават неофициални.

Задържан е за 24 часа, възможно е прокуратурата да поиска постоянен арест

По информация на ПИК охранителят е задържан за срок от 24 часа и се намира в Четвърто районно управление в София.

Изданието съобщава още, че е възможно разследващите да поискат по-тежка мярка за неотклонение.

Това би означавало прокуратурата да внесе в съда искане за задържане под стража.

Все още няма официално потвърждение, че подобно искане действително е внесено.

Решението дали да бъде наложена най-тежката мярка не се взема автоматично.

Съдът трябва да прецени събраните доказателства и законовите предпоставки.

Самото задържане на служителя не означава, че вината му е доказана.

Записите от сблъсъка са предадени на разследващите

Важна роля за изясняването на инцидента могат да имат видеозаписите от мястото.

Според информацията журналистът Димитър Георгиев и операторът Христо Порязов от ПИК предоставят заснетите кадри на разследващите.

Те могат да помогнат за установяване на точната последователност на събитията.

Особено важно ще бъде да се изясни какво е станало в момента, когато Колтуклиева е отворила вратата на автомобила на Михаела Доцова.

Записите могат да дадат информация за действията на охранителния екип, разстоянието между участниците и начина, по който журналистката е била избутана.

Разследването ще трябва да съпостави тези кадри с показанията на свидетелите и останалите доказателства.