Депутат от ПБ пусна ново ВИДЕО със Соня Колтуклиева. Кой й помогна?

Депутатът от „Прогресивна България” Даниел Парушев заяви, че именно той и колегата му Александър Нейчев помогнали на журналиста Соня Колтуклиева след инцидента с НСО. Той публикува днес нов запис от камерите в профила си във Facebook, на който се вижда как изправят водещата на ПИК TV.

„Истината трябва да е общовалидна за всеки, независимо дали е политик или журналист. И смятам, че именно тя трябва да ръководи и нашите действия, и публичните ни позиции.

Вчера вечерта на излизане от офиса на „Прогресивна България“ с колегата Александър Нейчев видяхме, че г-жа Колтуклиева е на земята. Двамата заедно отидохме при нея, за да проверим какво се е случило и какво е състоянието ѝ. Лично й помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката”, написа той.

По думите му е категорично невярно, че от партията не са проявили човечност, както и че не са помогнали на Соня Колтуклиева.

„Камерите на офиса на „Прогресивна България“ ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция и призовавам фактите да бъдат уважавани”, настоя той.