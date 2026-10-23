Ген. Румен Миланов разкри двете страни на инцидента с Колтуклиева

„Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни. От една страна, поведението ѝ, според мен, се разминава със сериозната журналистика. Да отваряш врата на охраняемо лице – това не е нормална позиция в журналистиката. Ако такова поведение беше проявено в други страни, щеше да има много по-тежки последици. От друга страна, очевидно в НСО има пропуски”. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" и бивш шеф на Националната служба за охрана Румен Миланов в ефира на „Пресечна точка” по NOVA.

Той отправи въпросите защо изобщо подобно лице е било допуснато до колата, а също и защо водачът не е заключил веднага вратите.

„Бих дефинирал лицето като „мека опасност” спрямо Михаела Доцова. Затова трябваше да има съответната реакция от страна на служителите на НСО, която да отговаря на степента на опасност. Разследването ще покаже повече по случая”, посочи народният представител.

По думите му искането на Колтуклива да зададе въпрос на председателя на Народното събрание, няма нищо общо с последвалата ситуация. „Има регламент, по който НСО се справя с журналисти. Съгласно законовата уредба НСО е длъжно да се грижи за председателя на НС. Действията на г-жа Колтуклиева са неправомерни по отношение на охраната”, категоричен е Миланов.

Той коментира и задържания служител на НСО по случая. „Знам, че е опитен. Ако зависи от мен, не бих му сложил белезниците, защото имаме събитие, което тепърва ще се изяснява – дали има последствия от неговото действие и какви са нараняванията на Колтуклиева”, подчерта депутатът.

Припомняме, че президентът Илияна Йотова поиска оставката на шефа на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев „Оставката му може да бъде поискана по-скоро от политически съображения, а не чисто функционално. Той ще бъде освободен, ще дойде следващият ръководител и тогава възниква въпросът как той ще отреагира пропуските. Аз бих оставил сегашния шеф и бих му направил забележка да вземе мерки, за да не се допускат подобни ситуации”, смята Румен Миланов.

Той обясни, че при подобна ситуация най-важното правило е НСО да изведе по най-бързия начин охраняемото лице. От опозицията поискаха оставката на председателя на НС именно заради нейната реакция, но Миланов е категоричен, че няма да уважи подобни искания.

А на въпрос дали инцидентът ще повлияе на предстоящите президентски избори, той заяви, че това зависи от българските граждани. „Трябва да се избере най-балансираният и най-добре подготвеният човек за този пост”, заключи депутатът.