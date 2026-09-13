Закопчаха висш испански полицай за голям брой престъпления
Съпругата му, която също е полицайка е задържана заедно с него
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Съпругата му, която също е полицайка е задържана заедно с него
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Зверска катастрофа отне живота на мъж и жена на входа на Плевен. Инцидентът е станал малко преди 8 часа тази сутрин. По думи на очевидци в произшестви...
Мъж и жена от Враца са ранени при катастрофа на магистрала "Тракия" в района на Нова Загора, съобщи tribali.info. 71-годишният мъж, който е бил пасаже...
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София. Мъж и жена са открити застреляни на улица в столичния квартал "Витоша", потвърдиха от СДВР за "Стандарт". Сигналът за стрелбата е подаден в 20...