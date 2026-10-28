Звезда от подземния свят свързан с драмата около Слави Бинев

Известният бизнесмен Пламен Дишков – Кела се оказа свързан с убийството на Слави Бинев - друг голям авторитет, бивш евродепутат, архонт и шеф на таекуондото в България. 50-годишният бургазлия е посетил офиса на архитект Ния Темиз, от което тя се изплашила., предаде Телеграф.

Този факт стана известен по време на мярката за неотклонение на 53-годишният турски строителен предприемач Еюп Темиз, обвиняем за разстрела на Бинев през изминалата събота.

Адвокатката на Еюп Ергюл Лютфиева заяви, че след посещението на Кела, клиентът й бил много изплашен за живота на семейството си. По думите й Кела се намесил в имотния спор съобщавайки на турския предприемач, че трябва да дава пари. Според защитата в основата на случилото се стои бизнес конфликт, в който били архитект Калин Тихолов и съпругата на обвиняемия Ния Темиз, а Слави Бинев бил посредник.

Става дума за сума между 500 000 и 1 500 000 евро. Ния Темиз е дъщеря на покойния столичен архитект Стоян Янев, по-известен с прякора си Стуци. В съда стана ясно, че тя много се уплашила и заминала за Турция и се намира в Истанбул. Пред съда адвокат Лютфиева представи молба от нейно име, че желае да бъде разпитана по видеоконферентна връзка. Тъй като я няма и не е дала показания, тя е обявена за издирване.

Според съдия Петър Славчев, който гледа мярката на Еюп, тепърва трябва да се изяснява дали някой някого е заплашвал или дали някой е бил уплашен. Пламен Кела вече е дал показания, в които отрича да е заплашвал Ния Темиз. Израсналият в бургаския квартал „Славейков“ бизнесмен бе дълго време в конфликт с несебърския подземен бос Димитър Желязков – Очите.

Бе подсъдим и за убийството на Димитър Стаматов – Мастара, собственик на месарска фирма и близък приятел на Очите. През август 2011 г. Кела бе задържан в Португалия, след като години наред беше издирван с червена бюлетина на Интерпол и Европейска заповед за арест (ЕЗА). След акто бе екстрадиран у нас Бургаският окръжен съд го оправда по делото за убийството на Мастара.