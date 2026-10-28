Жената на убиеца на Слави Бинев изчезна

Софийският градски съд (СГС) задържа под стража Еюп Темиз. 53-годишният турски гражданин със статут на временно пребиваващ у нас е обвинен в убийството на бизнесмена Слави Бинев.

Той беше застрелян в дома си в събота.

Според съда са налице всички предпоставки за задържането под стража на Еюп Темиз. Убийството е извършено пред няколко свидетели по време на среща в кабинета на Бинев.

До момента е изяснено, че на тази среща са били договаряни условията за друга бизнес среща в Истанбул. Всички свидетели на убийството са били изненадани от действията на Темиз.

Според събраните доказателства Слави Бинев е бил свързващо лице между съпругата на Темиз – Ния, и архитект Калин Тихолов във връзка с бъдещи бизнес взаимоотношения.

Заради това семейство Темиз е дало пари на Бинев, но той не е успял да осъществи връзката. Няма доказателства жената да е била смутена от това. Тя вече е напуснала страната и в момента се намира в Турция.

В съда обвиняемият е депозирал молба да не бъде сниман от медиите, а ако това се случи, лицето му да бъде скрито.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Ния Темиз е напуснала страната след убийството, стана ясно от репортажа на БТВ.