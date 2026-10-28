Тежка новина след огнения ад край Масларево

Движението по главния път Русе – София е възстановено в участъка между Страхилово и Масларево, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътят беше затворен след катастрофа между два тежкотоварни автомобила и автобус във Великотърновско.

Катастрофата край Масларево отне живота на двамата шофьори на камиони. Единият е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на другия все още се установява. По данни на властите той е чужд гражданин.

Трагедията се разиграла в нощта срещу сряда. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 02:28 часа. След сблъсъка между двата тира, единият с българска, а другият с унгарска регистрация, превозните средства се запалили. В горящите камиони се ударил и автобус, който пътувал по линията Букурещ – Солун.

Шофьорът губи контрол на мокрия път

Според окръжния прокурор на Велико Търново Христо Христов единият от водачите е загубил контрол над камиона, навлязъл е в насрещното движение и се е ударил челно в другия тир. Пътната настилка е била мокра.

Малко след сблъсъка през участъка преминал автобус с 36 пътници, сред които студенти по европейската програма „Еразъм“. Заради невъзможността да спре навреме, водачът се ударил леко в горящите камиони, след което и рейсът се запалил.

Шофьорът на автобуса реагирал незабавно и успял да евакуира всички пътници, като счупил две от стъклата на превозното средство, за да ги изведе на безопасно място.

Сред пътуващите имало японци, норвежци, американци, румънци и българи. Трима души – американец, турчин и българин, са пострадали леко. Те са прегледани във Великотърновската болница и са освободени.

Студентите са настанени в кризисен център

Всички останали пътници са настанени във временен кризисен център в община Полски Тръмбеш. Осигурени са им храна, вода и отопление, докато приключат действията на разследващите органи.

„Към момента всички хора са на топло. Осигурени са им храна и вода. Изчакват се процесуално-следствените действия, които се извършват от компетентните органи. След приключването им пътниците ще бъдат освободени“, заяви кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов.

Разследват причините за огнения ад

По случая е образувано досъдебно производство, като са назначени няколко вида експертизи. Предвижда се издаването на европейска заповед за разследване, чрез която да бъде изискана допълнителна информация от собственика на унгарския тир.

От Министерството на транспорта съобщиха, че българският камион е преминал технически преглед. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

Разследването трябва да установи всички обстоятелства около тежкия сблъсък, при който загинаха двама души, а три превозни средства бяха обхванати от пламъци.