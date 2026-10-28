Опяват Слави Бинев до цар Самуил

Поклонението пред убития бизнесмен, бивш евродепутат и президент на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев ще се състои в събота, 31 октомври, в столичния храм „Света София“. От федерацията съобщиха, че близки, приятели, колеги и всички, които желаят да му отдадат последна почит, могат да го направят от 9:30 часа.

Траурната церемония ще се проведе в близост до мраморния саркофаг с тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в старинната базилика на 3 октомври тази година.

След богослужението Слави Бинев ще бъде погребан в частния православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил“ в столичния квартал „Бояна“.

Обвиненият за убийството остава в ареста

60-годишният Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Малко след престъплението полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“ – двама турски и един български гражданин.

Обвинение за умишленото убийство беше повдигнато на турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

На 27 октомври Софийският градски съд постанови Темиз да остане за постоянно в ареста, като прие, че събраните доказателства обосновават предположението, че именно той е произвел фаталния изстрел. Определението подлежи на обжалване.

Сред доказателствата по разследването са свидетелски показания и експертизи на откритото оръжие. Според съобщеното по делото са установени съвпадения между изследваните балистични следи, както и между следите от барутни частици.

Разследващите работят по версия за конфликт, свързан с бизнес отношения. По данни, изнесени в съдебната зала, Бинев е посредничил при контакти между съпругата на Темиз и архитект Калин Тихолов. Обстоятелствата около срещата, завършила със стрелбата, продължават да се изясняват.

Спорната архонтска титла

Слави Бинев е познат не само като бизнесмен и политик, но и като дългогодишен деятел в бойните спортове. Европейски шампион по таекуондо, той оглавява Българската федерация по таекуондо от 2017 г. и участва в ръководството на международни спортни организации.

През 2007 г. името му влиза и в църковните новини, след като старозагорският митрополит Галактион го удостоява със званието „архонт“ на церемония в базиликата „Санта Мария Маджоре“ в Рим.

Отличието обаче предизвиква сериозен спор в Българската православна църква. Светият синод отказва да го признае, като посочва, че званието „архонт“ не съществува сред официалните църковни отличия. Синодът обявява извършеното удостояване за недействително и уточнява, че пътуването на митрополит Галактион до Рим е било с частен характер.

Сега, близо две десетилетия по-късно, Слави Бинев ще бъде изпратен в един от най-старите християнски храмове в София.